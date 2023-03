روسيا تندّد بتظاهرات جورجيا وتصفها بـ”محاولة انقلاب غربية” (فيديو)

وصفت روسيا، الجمعة، الاحتجاجات في جورجيا هذا الأسبوع التي أجبرت الحكومة على التخلّي عن مشروع قانون مثير للجدل حول تصنيف المنظمات غير الحكومية “عملاء أجانب” واعتُبر منسوخًا عن قانون روسي، بأنّها “محاولة” انقلاب غربية.

وبعد أيام من تظاهرات ضخمة شهدتها هذه الدولة المجاورة لروسيا، رفض البرلمان الجورجي، مشروع القانون، وفق ما كانت قد أعلنته الحكومة، الخميس.

واحتشد مئات الجورجيين أمام البرلمان في تبليسي للاحتفال بسحب مشروع القانون رافعين لافتات كتب عليها “نحن أوربا”.

ويشبّه المحتجون مشروع القانون الذي تمّ التخلي عنه بنص يُطبّق في روسيا على “العملاء الأجانب”، ويُستخدم لإسكات المنظمات غير الحكومة ووسائل الإعلام المعارضة للكرملين.

في السياق، اعتبرت الرئاسة الروسية أن مشروع القانون الجورجي الذي تسبّب باندلاع احتجاجات لم يكن إلّا ذريعة، مشيرة إلى أنّها رأت “يد” الولايات المتحدة وراء “المشاعر المعادية لروسيا” لدى المتظاهرين الجورجيين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التظاهرات كانت “مدبّرة من الخارج”، وشبّهها بالثورة في أوكرانيا عام 2014، التي تعدها موسكو محاولة انقلاب دبّرها الغرب.

وأكّد أن الهدف هو “تغيير النظام بالقوة”، من دون مزيد من التوضيح.

وكان مشروع القانون الذي رُفض، الجمعة، في البرلمان ينص على أن المنظّمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقّى ما يزيد عن 20% من تمويلها من الخارج ملزمة بالتسجيل على أنّها “عملاء أجانب” تحت طائلة الغرامة.

In Georgien kämpfen die Menschen mit Europaflaggen gegen Unterdrückung. Denn (nicht nur) für sie steht die EU für Freiheit und Demokratie. Vergessen wir nie, was andere auf sich nehmen, um Teil unserer europäischen Familie sein zu DÜRFEN! 🇪🇺 pic.twitter.com/SEpTK39imw

واتهمت المعارضة الجورجية الحكومة بأنها تسعى عبر هذا النص إلى خنق أي صوت معارض مثلما يفعل الكرملين، وإلى تقويض التطلّعات المؤيّدة لأوربا لدى شريحة كبيرة من السكان.

وبعد رفض مشروع القانون في البرلمان، احتشد حوالي 300 متظاهر بشكل سلمي يرفعون الأعلام الجورجية أمام مبنى البرلمان وسط حضور خفيف للشرطة.

Mass protests in Tbilisi continue. The Ukrainian anthem can be heard in the background.

Protesters gave Georgian government one hour to gulfill their demands: remove the "foreign agents" law from parliament and release all arrested protesters. pic.twitter.com/xOLyOvggzb

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 8, 2023