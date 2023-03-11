قوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي على فتى مقدسي وتضربه وتعتقله (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، فتى بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الفتى محمود عابدين في باب العامود، وسط محاصرته من قبل مجموعة مستوطنين، مما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه، وقامت باعتقاله.

وظهر الفتى عابدين في مشاهد وهو معصوب الرأس بأدوات طبية، وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الاحتلال استهدفته بطلقة مطاطية في منطقة باب العامود.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته منصات فلسطينية، ملاحقة قوات الاحتلال لعابدين، حيث تكاثر حوله جنود الاحتلال واعتقلوه، مع ضربه بشكل مستمر.

وتتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال وجرائمها بمدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي دعا فيه وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى تشديد القبضة الأمنية في المدينة المقدسة.