الهند.. الشرطة تعتقل 3 أشخاص على خلفية مقتل مسلم للاشتباه في حيازته لحم بقر

قُبض على 3 أشخاص في ولاية بيهار في شرق الهند على صلة بمقتل رجل مسلم، للاشتباه في حيازته للحم بقر، بحسب ما قال مسؤول في الشرطة الهندية اليوم السبت.

وقد قُتل نسيم قرشي (56 عامًا) الأسبوع الماضي بهجوم من قبل مجموعة هندية، بزعم أنه يحمل لحم بقر، وتقيّد حكومات هندية محلية بيع لحم البقر واستهلاكه في بعض أنحاء البلاد.

تعرض رجل مسلم يدعى نصيب قريشي يبلغ من العمر 47 عامًا، للضرب حتى الموت على يد مجموعة من القوميين الهندوس في منطقة تشابرا بولاية بيهار الهندية، حيث زعم المتطرفين أن الرجل المسلم كان يحمل لحم بقر! تستمر السلطات الهندية في الانتهاكات والتغاضي عن سياسة قتل المسلمين خارج إطار القانون. pic.twitter.com/l6OpGqCyzm — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@1ndia_M) March 9, 2023

وتتكرر الهجمات على من يشتبه في أنهم يذبحون أبقارا للحصول على لحومها أو جلودها، ومعظمهم من الأقلية المسلمة أو أبناء الطبقات الدنيا وفقًا للنظام الطبقي القديم في المجتمع الهندي.

وتطالب جماعات هندوسية متطرفة بحظر كامل لذبح الأبقار في عموم الهند، وبدأت مجموعات منها -نصبت نفسها حارسة للأبقار- في تطبيق القانون بنفسها منذ وصول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية إلى السلطة في عام 2014.

وتخضع ولاية بيهار حاليًّا لإدارة حزب إقليمي ويمثل حزب مودي، حزب بهاراتيا جاناتا، المعارضة في الولاية.

وفي الحادث الأخير في الولاية أفاد بيان للشرطة أمام محكمة بأن أكثر من 20 شخصًا أحاطوا بنسيم قرشي وهاجموه، وتدخلت الشرطة لحمايته لكنه توفي في أثناء نقله إلى مستشفى.

ويعيش في الهند حوالي 200 مليون مسلم، يمثلون نحو 14% من السكان، مما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.

وتواجه حكومة ناريندرا مودي اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند وممارسة التمييز في حقهم بعد سلسلة من الأحداث التي استهدفتهم.

صلاح الدين الذي تعرض للإعتداء من قبل المتطرفين في هذا الفيديو تم إعتقاله من قِبل الشرطة الهندية..!!

بالمقابل: لم تقم الشرطة الهندية باعتقال أي أحد من المتطرفين الذي قاموا بالإعتداء!! pic.twitter.com/SmZaXLHuk7 — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@1ndia_M) March 8, 2023

وأثار مقتل عدد من المسلمين بأيدي أفراد من الشرطة الهندية في ولاية آسام بشمال شرق البلاد في وقت سابق، غضبًا واسعًا في عدة دول عربية وإسلامية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحوادث، وسط تقارير تفيد بتهجير السلطات الهندية لآلاف من المسلمين من الولاية وإزالة مساكنهم بحجة أنها مقامة على أراض مملوكة للدولة.

أثناء احتفالات الهندوس بعيدهم "هولي" يقوم المتطرفين الهندوس برشق الحجارة على منازل المسلمين وعلى النساء المسلمات اللواتي لا حول لهن ولا قوة.. الشرطة الهندية متواجدة في المكان وقامت بالقبض على خمسة أشخاص، ولكن لا تتفاجأ إذا قلت لك أن هؤلاء النساء هن ضمن من تم القبض عليهم. pic.twitter.com/u8pR5Y60gg — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@1ndia_M) March 9, 2023

وقال حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض إن تعامل الشرطة مع المحتجين على إزالة منازلهم كان “وحشيًّا وغير إنساني”.

وذكرت تقارير أن نحو 20 ألفا من الأقلية المسلمة هُجِّروا من بيوتهم بعد قرار السلطات إزالة أحياء سكنية للمسلمين بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.