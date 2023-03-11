سياسة|الهند

الهند.. الشرطة تعتقل 3 أشخاص على خلفية مقتل مسلم للاشتباه في حيازته لحم بقر

الشرطة الهندية تعتقل أحد الطلاب المسلمين في نيودلهي (رويترز)
11/3/2023-|آخر تحديث: 11/3/202303:51 PM (مكة المكرمة)

قُبض على 3 أشخاص في ولاية بيهار في شرق الهند على صلة بمقتل رجل مسلم، للاشتباه في حيازته للحم بقر، بحسب ما قال مسؤول في الشرطة الهندية اليوم السبت.

وقد قُتل نسيم قرشي (56 عامًا) الأسبوع الماضي بهجوم من قبل مجموعة هندية، بزعم أنه يحمل لحم بقر، وتقيّد حكومات هندية محلية بيع لحم البقر واستهلاكه في بعض أنحاء البلاد.

وتتكرر الهجمات على من يشتبه في أنهم يذبحون أبقارا للحصول على لحومها أو جلودها، ومعظمهم من الأقلية المسلمة أو أبناء الطبقات الدنيا وفقًا للنظام الطبقي القديم في المجتمع الهندي.

وتطالب جماعات هندوسية متطرفة بحظر كامل لذبح الأبقار في عموم الهند، وبدأت مجموعات منها -نصبت نفسها حارسة للأبقار- في تطبيق القانون بنفسها منذ وصول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية إلى السلطة في عام 2014.

وتخضع ولاية بيهار حاليًّا لإدارة حزب إقليمي ويمثل حزب مودي، حزب بهاراتيا جاناتا، المعارضة في الولاية.

وفي الحادث الأخير في الولاية أفاد بيان للشرطة أمام محكمة بأن أكثر من 20 شخصًا أحاطوا بنسيم قرشي وهاجموه، وتدخلت الشرطة لحمايته لكنه توفي في أثناء نقله إلى مستشفى.

ويعيش في الهند حوالي 200 مليون مسلم، يمثلون نحو 14% من السكان، مما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.

وتواجه حكومة ناريندرا مودي اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند وممارسة التمييز في حقهم بعد سلسلة من الأحداث التي استهدفتهم.

وأثار مقتل عدد من المسلمين بأيدي أفراد من الشرطة الهندية في ولاية آسام بشمال شرق البلاد في وقت سابق، غضبًا واسعًا في عدة دول عربية وإسلامية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحوادث، وسط تقارير تفيد بتهجير السلطات الهندية لآلاف من المسلمين من الولاية وإزالة مساكنهم بحجة أنها مقامة على أراض مملوكة للدولة.

وقال حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض إن تعامل الشرطة مع المحتجين على إزالة منازلهم كان “وحشيًّا وغير إنساني”.

وذكرت تقارير أن نحو 20 ألفا من الأقلية المسلمة هُجِّروا من بيوتهم بعد قرار السلطات إزالة أحياء سكنية للمسلمين بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.

المصدر : وكالات