“تعال طخني”.. فلسطيني يتحدى جنود الاحتلال بشجاعة خلال مواجهات في الخليل (فيديو)

وثق فيديو تحدي مسن فلسطيني لجنود الاحتلال بشجاعة خلال مواجهات بمنطقة باب الزاوية في مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

وأظهر التسجيل تقدّم المسن خطوات باتجاه الجنود فاتحًا صدره، وهو يصرخ قائلًا “تعال طخني. طخني”، أي “أطلق الرصاص عليّ”، معبّرًا عن غضبه من إطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين بالمنطقة.

وشهدت منطقة باب الزاوية مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال، الجمعة، تخللها إشعال الإطارات ورمي الحجارة والقنابل المحلية الصنع.

" طخني".. فلسطيني يتحدى جنود الاحتلال بشجاعة خلال مواجهات بالخليل#فلسطين pic.twitter.com/HwXswfprQW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2023

وقال ناشط ميداني في بلدة بيت أمر شمالي محافظة الخليل للأناضول، إن مواجهات جرت في البلدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن إصابة بالرصاص الحي و5 إصابات بالرصاص المطاطي.

وأضاف “الإصابة بالرصاص الحي اخترقت عظم القدم ونُقلت إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، في حين عولجت الإصابات بالرصاص المطاطي ميدانيًّا”.