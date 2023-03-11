سياسة

“تعال طخني”.. فلسطيني يتحدى جنود الاحتلال بشجاعة خلال مواجهات في الخليل (فيديو)

توجه الرجل إلى قوات الاحتلال وعبّر عن غضبه من إطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين (مواقع التواصل)
11/3/2023

وثق فيديو تحدي مسن فلسطيني لجنود الاحتلال بشجاعة خلال مواجهات بمنطقة باب الزاوية في مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

وأظهر التسجيل تقدّم المسن خطوات باتجاه الجنود فاتحًا صدره، وهو يصرخ قائلًا “تعال طخني. طخني”، أي “أطلق الرصاص عليّ”، معبّرًا عن غضبه من إطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين بالمنطقة.

وشهدت منطقة باب الزاوية مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال، الجمعة، تخللها إشعال الإطارات ورمي الحجارة والقنابل المحلية الصنع.

وقال ناشط ميداني في بلدة بيت أمر شمالي محافظة الخليل للأناضول، إن مواجهات جرت في البلدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن إصابة بالرصاص الحي و5 إصابات بالرصاص المطاطي.

وأضاف “الإصابة بالرصاص الحي اخترقت عظم القدم ونُقلت إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، في حين عولجت الإصابات بالرصاص المطاطي ميدانيًّا”.

المصدر : مواقع التواصل + وكالة الأنباء الفلسطينية