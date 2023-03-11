تركيا.. تأهُّل 36 حزبا للمشاركة في انتخابات 14 مايو/ أيار

أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، تأهُّل 36 حزبا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو/ أيار المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم السبت، عقب اجتماع حول الانتخابات التي ستجرَى في 14 مايو المقبل.

ولفت إلى أنه تقرر خلال الاجتماع أن 36 حزبًا، استوفت الشروط المطلوبة؛ ولذلك يحق لها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسومًا رئاسيًّا يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من 18 يونيو/ حزيران إلى 14 مايو/ أيار المقبل.

وأعلن الائتلاف السداسي، الذي يضم أحزاب: الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والديمقراطية والتقدم، والمستقبل، والديمقراطي، الاتفاق على ترشيح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار في مواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أما تحالف الشعب الحاكم فيجمع بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية الحليف له.

وأشار الرئيس أردوغان اليوم السبت إلى اتساع تحالف الشعب قائلًا “سنكتب ملحمة 14 مايو/ أيار معًا بتحالف الشعب والأصدقاء الذين انضموا وسينضمون حديثًا إلى التحالف”.

وذكرت وسائل إعلام تركية اليوم أن رئيس حزب الدعوة الحرة (وهو حزب إسلامي) أعلن الانضمام إلى تحالف الشعب الحاكم.

وزار وفد من حزب العدالة والتنمية رئيس حزب الرفاه من جديد “فاتح أربكان” لدعوته إلى الانضمام إلى تحالف الشعب، فردّ بأنه سيتباحث مع أعضاء حزبه بهذا الموضوع.

وسينتخب الناخبون الأتراك في الانتخابات المقررة في 14 مايو رئيسًا للجمهورية و600 عضو في البرلمان التركي، وذلك لمأمورية مدتها 5 سنوات.