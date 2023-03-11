سياسة|ليبيا

المبعوث الأممي إلى ليبيا يعرض مقترحه لتنظيم الانتخابات ويحذر من عدم الاستقرار (فيديو)

11/3/2023-|آخر تحديث: 11/3/202304:55 PM (مكة المكرمة)

قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم السبت، إن الترتيبات المؤقتة المتتالية والحكومات الانتقالية المستمرة إلى ما لا نهاية والأجسام التشريعية التي انتهت ولايتها هي سبب عدم الاستقرار في ليبيا.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أن منح الشعب الليبي فرصة اختيار قادته عبر الانتخابات سيؤدي إلى السلام والازدهار في البلاد.

واقترح المبعوث الأممي خلال مؤتمر صحفي في طرابلس اليوم، تشكيل لجنة رفيعة المستوى تهدف لإجراء الانتخابات وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف، وقال إن إجراء الانتخابات لا ينبغي أن يكون بيد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحدهما.

وقال عبد الله باتيلي إنه مستمر في العمل مع المجلس الرئاسي بوصفه شريكا رئيسيا، مشيرًا إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر جاء خطوة في الاتجاه الصحيح.

وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا إنه إذا تم الاتفاق على القانون الانتخابي في يونيو/ حزيران المقبل فإنه يمكن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

مبادرة حل الأزمة

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا تفاصيل مبادرته الجديدة الهادفة لحل الأزمة الليبية، وقال إنها تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات.

وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، أعلن باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن مبادرة لإجراء انتخابات في 2023، تتضمن إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها.

وقال باتيلي إنه سيتم تشكيل فريق رفيع المستوى لن تختاره البعثة بل الدوائر الحكومية والاجتماعية والجهات المعنية التي سترشح من ينوب عنها وستقوم البعثة بتسيير المفاوضات من أجل التوصل إلى حل وسط.

وفي 7 فبراير الماضي، أعلن مجلس النواب التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح قاعدة دستورية تجري عبرها انتخابات، وأجاز المجلس الأعلى للدولة ذلك.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات