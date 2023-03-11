المبعوث الأممي إلى ليبيا يعرض مقترحه لتنظيم الانتخابات ويحذر من عدم الاستقرار (فيديو)

قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم السبت، إن الترتيبات المؤقتة المتتالية والحكومات الانتقالية المستمرة إلى ما لا نهاية والأجسام التشريعية التي انتهت ولايتها هي سبب عدم الاستقرار في ليبيا.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أن منح الشعب الليبي فرصة اختيار قادته عبر الانتخابات سيؤدي إلى السلام والازدهار في البلاد.

واقترح المبعوث الأممي خلال مؤتمر صحفي في طرابلس اليوم، تشكيل لجنة رفيعة المستوى تهدف لإجراء الانتخابات وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف، وقال إن إجراء الانتخابات لا ينبغي أن يكون بيد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحدهما.

أطلعتُ مجلس الأمن على جهود المجلس الرئاسي، المدعومة من طرف الاتحاد الأفريقي، في ملف المصالحة الوطنية. أحث المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي على الاستمرار في تنفيذ الخطوات اللازمة لعقد مؤتمر شامل للمصالحة الوطنية في ليبيا. pic.twitter.com/itL0c251ZT — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 27, 2023

وقال عبد الله باتيلي إنه مستمر في العمل مع المجلس الرئاسي بوصفه شريكا رئيسيا، مشيرًا إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر جاء خطوة في الاتجاه الصحيح.

وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا إنه إذا تم الاتفاق على القانون الانتخابي في يونيو/ حزيران المقبل فإنه يمكن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

أجريت نقاشا مثمرا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. اتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون من أجل إجراء الانتخابات عام 2023، باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية. pic.twitter.com/3IyQ1BaN59 — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 25, 2023

مبادرة حل الأزمة

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا تفاصيل مبادرته الجديدة الهادفة لحل الأزمة الليبية، وقال إنها تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات.

وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، أعلن باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن مبادرة لإجراء انتخابات في 2023، تتضمن إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها.

أطلعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم خلال إحاطتي على عزمي إنشاء لجنة ليبية رفيعة المستوى للانتخابات، هدفها تفعيل المسار الانتخابي والتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام 2023. pic.twitter.com/ICC5KVBqX3 — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 27, 2023

وقال باتيلي إنه سيتم تشكيل فريق رفيع المستوى لن تختاره البعثة بل الدوائر الحكومية والاجتماعية والجهات المعنية التي سترشح من ينوب عنها وستقوم البعثة بتسيير المفاوضات من أجل التوصل إلى حل وسط.

وفي 7 فبراير الماضي، أعلن مجلس النواب التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح قاعدة دستورية تجري عبرها انتخابات، وأجاز المجلس الأعلى للدولة ذلك.

2/1 قبل مغادرتي صوب نيويورك لتقديم إحاطتي إلى مجلس الأمن، أجريت اليوم سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ووفد عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة. pic.twitter.com/YK6jnu07eq — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 20, 2023

وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.