الجزيرة مباشر ترصد أوضاع مصابين من الزلزال بمستشفى في ريف إدلب (فيديو)

تجولت عدسة الجزيرة مباشر في مستشفى عقربات بريف إدلب ورصدت الصعوبات التي واجهها الأطباء ونقص المعدات اللازمة أثناء الزلزال الذي ضرب المنطقة في فبراير/شباط الماضي.

وفي أول 24 ساعة، استقبل المستشفى نحو 450 مصابًا حيث يعد المكان الوحيد بالمنطقة المتخصص في ترميم العظام والأنسجة الرخوة.

وقال أحد الأطباء إنهم وقعوا تحت ضغط كبير بسبب نقص في الأدوية ومعدات الإسعافات الأولية، ولا يملكون سوى جهاز أشعة واحد مما سبّب لهم تأخيرًا في معاينة المصابين.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر أنهم فقدوا اثنين من المصابين جراء حجم الكارثة مشيرًا إلى أن نقص الكادر الطبي والمعدات الطبية بالمستشفى تسببا في فقدانهما.

وقال طبيب ثان بالمستشفى ذاته “في الـ24 ساعة الأولى من الزلزال قدمنا كل التدابير الموجودة لدينا للحفاظ على حياة المريض والحفاظ على حياة الطرف المصاب والحفاظ على دوران السوائل في جسد المصاب”.

وطالب المسؤولون بزيادة الكوادر والأجهزة الطبية وأدوات التخدير والضمادات والأدوية والمعقمات.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وآخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلّف دمارًا ماديًا ضخمًا.

ووصل عدد ضحايا الزلزال في الشمال السوري إلى 3200 قتيل، ولا يزال آلاف الجرحى يعانون آثاره.