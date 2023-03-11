أبرز ردود الفعل الدولية بعد اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات

رحبت دول ومنظمات عربية ودولية بالاتفاق السعودي الإيراني على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأعرب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن ترحيب بلاده بالاتفاق، وذلك خلال اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأعرب رئيس وزراء قطر عن الأمل بأن “تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعبي البلدين”.

عبر معاليه خلال الاتصال عن ترحيب دولة قطر بالبيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، وأعرب عن تطلع دولة قطر بأن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعبي البلدين والمنطقة. https://t.co/jpzRnjRh99 — د. ماجد محمد الأنصاري Dr.Majed Al Ansari (@majedalansari) March 10, 2023

كما رحبت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية بالاتفاق، معربة عن أملها أن “تساهم تلك الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد التعاون الإيجابي البناء”.

#عاجل / سلطنة #عُمان ترحب بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من المملكة العربية #السعودية و #الجمهورية_الإسلامية_الإيرانية وجمهورية #الصين الشعبية باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.#العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 10, 2023

ورحب العراق بالاتفاق بين الرياض وطهران، وأكد بيان لوزارة الخارجية العراقية أن الاتفاق “سيُعطي دفعة نوعية في تعاون دول المنطقة” واعتبر أنه “صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين”.

تُعرِبُ وزارة الخارجيَّة عن ترحيبها بالإتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه بين المملكة العربيَّة السعوديَّة والجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين. pic.twitter.com/uyoC34hgSd — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) March 10, 2023

كما رحبت الكويت بالاتفاق، وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على دعم الاتفاق، وأعربت عن “أملها بأن يساهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء الثقة وتطوير علاقات الصداقة بين كلا الطرفين بما يصب في مصلحة دول المنطقة والعالم”.

بيان ترحيب دولة الكويت بالبيان الثلاثي المشترك بالموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. البيان كاملاً : https://t.co/l589e8bRJv pic.twitter.com/afmIXmqZdb — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) March 10, 2023

وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر، رحب أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالاتفاق، مؤكدا أن “الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة”.

نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن. الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 10, 2023

كما رحبت البحرين في بيان لوزارة خارجيتها بالاتفاق، وأعربت عن آملها في أن “يشكل خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية”.

مملكة البحرين ترحب ببيان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران برعاية صينيةhttps://t.co/Wn0ETsyFZP pic.twitter.com/tTtGUL4ywW — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) March 10, 2023

وأعلنت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، أنها “تتابع باهتمام هذا الاتفاق”، معربة عن تطلعها لأن “يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي”.

ورحبت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان بالاتفاق السعودي الإيراني، مؤكدة أنه “سيترك أثره الإيجابي على مجمل العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة”.

كما رحبت دول الأردن والجزائر وفلسطين وتركيا وباكستان بالاتفاق، معربة عن أملها أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

دوليا، رحب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بالاتفاق ضمن “جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوتر في منطقة الشرق الأوسط”، مضيفا أن واشنطن كانت على اطلاع بشأن المحادثات بين الرياض وطهران.

كما وجه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف التهنئة للبلدين على التواصل إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن بلاده ساهمت في العملية السياسية جنبا إلى جنب مع دول أخرى.

وعلى مستوى المنظمات العربية والإسلامية، رحب مجلس التعاون الخليجي في بيان بالاتفاق، معربا عن أمله أن “يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة ودعم استقرارها”.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي على موقف دول المجلس تجاه دعم سياسة الحوار وحل الخلافات سياسياً والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن ترحيبه بالبيان المشترك بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية https://t.co/mcwtdfOXHk#مجلس_التعاون pic.twitter.com/fnhoWSX62c — مجلس التعاون (@GCCSG) March 10, 2023

كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان بالاتفاق، معربة عن أملها أن “تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.