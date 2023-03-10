قبيل اعتقاله.. والد منفذ عملية تل أبيب للجزيرة مباشر: ما قام به ابني ردٌّ على انتهاكات إسرائيل (فيديو)

قبل أن يعتقله الاحتلال، قال صلاح الخواجا والد الشهيد الفلسطيني معتز منفذ إطلاق النار في تل أبيب، مساء الخميس، إن ما قام به ابنه جاء ردًّا على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين.

وتحدث الخواجا للجزيرة مباشر عن ابنه الشهيد، وقال إنه كان خلوقا ومهذبا ويعمل ليل ونهار ليؤمن قوت يومه.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في حق الفلسطينيين وارتقاء عدد كبير من الشهداء على أيدي قوات الاحتلال سببت ردّ معتز ودفعته إلى القيام بما قام به.





وترضّى الوالد على ابنه الشهيد الذي اعتقل سابقا 4 سنوات وخرج قبل سنتين.

وقال إن الحضور الكبير من أهالي قرية نعلين التي ينتمي إليها الشهيد للقيام بواجب التعزية يدل على محبة الناس لمعتز ومحبتهم لما قام به.

وبعد ساعات من ظهوره على الجزيرة مباشر، داهمت قوات الاحتلال بلدة نعلين -مسقط رأس الخواجا- وألقت القبض على والد الشهيد وشقيقه.

وأصيب 5 إسرائيليين، 2 منهم جروحهما خطيرة، بإطلاق نار قرب مقهى وسط مدينة تل أبيب.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إن “عملية إطلاق النار في وسط مدينة تل أبيب رد مبدئي على جرائم إسرائيل تجاه الفلسطينيين”.

وأعلنت الحركة أن المنفذ هو “الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا”. وأضافت “نبارك عمليته البطولية ونتوعد الاحتلال المجرم بالمزيد”.