مقتل 6 على الأقل في إطلاق نار بمدينة هامبورغ الألمانية

قتل 6 على الأقل وأصيب عدد آخر بعد إطلاق نار في كنيسة بمدينة هامبورغ بشمال البلاد.

وقالت الشرطة في هامبورغ على تويتر الخميس “تدل المؤشرات الأولية على إطلاق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلبوغي بمنطقة غروسبورستيل”، مشيرة إلى حضور عدد كبير من قوات الأمن في المكان.

ورجحت الشرطة أن يكون منفّذ العمليّة قد قُتل.

من جهتها، أوردت صحيفة بيلد اليومية الشعبية أن إطلاق النار وقع “في كنيسة شهود يهوه” بشمال المدينة.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام، تم تحذير سكان المدينة من “تهديد شديد” عبر تطبيق الإنذار من الكوارث، ودعتهم الشرطة إلى تجنب المنطقة المعنية.

وجاء في الإنذار “احتموا على الفور في مبنى”. كما أوصى السكان باستعمال “الهاتف فقط في حالة الطوارئ القصوى، حتى لا يُثقل كاهل الخطوط”.