احتفالات بالضفة الغربية.. لحظة تنفيذ عملية تل أبيب واستشهاد منفذها (فيديو)

أظهرت لقطات صورتها كاميرا مراقبة في أحد المقاهي لحظة تنفيذ عملية شارع ديزنغوف في تل أبيب.

ويظهر منفّذ العملية معتز الخواجا وهو يقترب من عدد من الأشخاص قبل أن يطلق النار عليهم من مسدس من مسافة قريبة.

وقالت هيئة البث إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق نار وسط تل أبيب، مضيفة أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة.

كما أظهرت مقاطع مصورة لحظة إطلاق النار على الشهيد معتز بعد تنفيذ عمليته.





وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن معتز (23 عامًا) هو أحد أفراد كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة.

وقالت حماس في بيان “نزفّ الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا ونبارك عمليته البطولية ونتوعد الاحتلال المجرم بالمزيد”، مضيفة أن العملية تأتي “ردًا على جرائم الاحتلال”.

وحذّرت الحركة “الاحتلال من التمادي في جرائمه وعدوانه ونتوعده بالمزيد من الضربات الموجعة في كل أنحاء أرضنا المحتلة”.

من جانبه ذكر صلاح الخواجا والد معتز أنه علم من وسائل الإعلام أن ابنه هو منفّذ عملية تل أبيب.

وأشار إلى أنه سبق وأن اعتقل الاحتلال ابنه معتز لأربع سنوات.





وفور الإعلان عن العملية خرجت مسيرات احتفال في مدن عدة ومناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، من بينها جنين ونابلس.





وأعدمت قوات الاحتلال 3 شبّان فلسطينيين، فجر اليوم الخميس، بإطلاق النار عليهم داخل مركبتهم في مدخل بلدة جبع جنوب جنين.

واستشهد 77 فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.