خالد البطش: حكومة الاحتلال تحاول تصدير أزماتها عبر التصعيد ضد الفلسطينيين (فيديو)

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، إن “التصعيد الصهيوني ضد أهلنا في الضفة الغربية هو محاولة للخروج من الانقسام في المجتمع الإسرائيلي”.

وأكد خالد البطش في كلمة خلال وقفة لفصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى عقب صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة “أن وحدة الدم والخندق هي الطريق لطرد العدو وتحقيق النصر والعودة للديار”.





رعب في صفوف الاحتلال

وقال البطش إن دماء الشهداء مهدت الطريق لوحدة الدم والبندقية وساحات المواجهة مع العدو الصهيوني، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي مستمر في استهداف الفلسطينيين لمحاولة كسر إرادتهم.

وعن المقاومة الفلسطينية، قال البطش إنها “شكّلت رعبا في صفوف الكيان الإسرائيلي”، وأضاف أن التصعيد في الضفة الغربية هو محاولة للخروج من انقسام المجتمع الإسرائيلي.

وعن معركة الأسرى الفلسطينيين، قال البطش، إن قرارات نقلهم التي اتخذها إيتمار بن غفير تهدف إلى منع الاستقرار النفسي لدى الأسرى الأبطال.





وأكد أن الإجراءات التعسفية ضدهم في سجون الاحتلال لن تثنيهم عن خطواتهم الاحتجاجية، وقال إن الاحتلال يحاول خلق مبررات لهجومه على الأسرى، وحذر الجميع من انتهاك حقوقهم.

وكشف البطش أن الأسرى سيبدؤون اليوم الاعتصام في ساحات السجون ورفض العودة إلى الغرف تنديدًا بالإجراءات التصعيدية في حقهم.

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (598) فلسطينياً خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2023 https://t.co/7fBePWYyJt pic.twitter.com/BRHBYvfiKB — هيئة شؤون الأسرى (@COMSNDetainees) February 12, 2023

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم -لليوم الـ25 على التوالي- خطوات العصيان، ضد إجراءات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

وفجر أمس الخميس، أعدمت قوات إسرائيلية خاصة من كتائب “المستعربين” 3 شبّان فلسطينيين بإطلاق النار عليهم داخل مركبتهم بمدخل بلدة جبع جنوب جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلدة جبع من قضاء جنين، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عامًا) نايف أحمد يوسف ملايشة (25 عامًا) أحمد محمد ذيب فشافشة (22 عامًا).