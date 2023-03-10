تركيا تعلن ارتفاع ضحايا الزلزال وتكشف عدد الأجانب بينهم

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تسجيل وفاة نحو 48 ألف شخص جراء زلزال كهرمان مرعش، موضحًا أن بينهم أكثر من 6 آلاف أجنبي.

وأوضح صويلو إثر مشاركته في اجتماع بمركز التنسيق المعني بالكوارث في ولاية ملاطيا، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل وفاة 47 ألفًا و932 شخصًا جراء الكارثة في دائرة النفوس، مضيفًا أن بينهم 6 آلاف و265 أجنبيًا.

وأشار إلى أن العمل لا يزال جاريًا لتحديد هويات 1619 شخصًا توفوا في الكارثة، حيث تم أخذ عينات من حمضهم النووي وبصماتهم.

من جهة أخرى أعلن الاتحاد الأوربي، اليوم الجمعة، أن المؤتمر الدولي للمانحين بشأن تقديم مساعدات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا سيعقد في 20 مارس/آذار الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال بيان إن الاتحاد والدول الأعضاء فيه يعتزمون التعهد تقديم مساعدات “كبيرة”.

وأعلن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والحكومة التركية في تقدير مشترك أن الخسائر المادية في تركيا وحدها “تتجاوز مئة مليار دولار”.

وأعلن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان، أمس الخميس، عزمه على “استثمار ما يصل إلى 1.5 مليار يورو” خلال العامين المقبلين في مناطق تركيا المتضررة من الزلازل المدمرة في فبراير/شباط.

وينظم مؤتمر المانحين من قبل المفوضية الأوربية والسويد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوربي، بالتنسيق مع تركيا.