الصحة العالمية: 129 ألف شخص يواجهون خطر الموت جوعا في القرن الأفريقي

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن حوالي 129 ألف شخص وصلوا إلى الحد الأقصى من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون خطر الموت في منطقة القرن الأفريقي الكبرى التي تشهد جفافا رهيبا منذ عدة سنوات.

وقالت ليزبيث ألبريخت مسؤولة منظمة الصحة العالمية في المنطقة في مؤتمر عبر الفيديو من نيروبي “حين أتحدث عن القرن الأفريقي الكبير، أشير إلى جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا”.

وأضافت أنه في هذه المنطقة “نلاحظ تجددًا للأوبئة وأعلى عدد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية منذ سنوات”.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يواجه حوالي 48 مليون شخص في المنطقة مستوى مرتفعا للغاية من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 6 ملايين في حالة “طارئة” من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).

وقالت المنظمة إن 129 ألفا في وضع “الكارثة” (المرحلة 5)، وهو المستوى الأقصى، موضحة أن الأشخاص المصنفين في المرحلة الخامسة “يواجهون الموت”.

وذكرت المسؤولة أن من بين الـ129 ألفا، يوجد 33 ألفا في جنوب السودان و96 ألفا في الصومال.

وتعد الظروف الراهنة أسوأ مما كانت عليه قبل جفاف عام 2011 الذي أدى إلى مجاعة تسببت بوفاة آلاف الأشخاص، حسب مركز التوقعات والتطبيقات المناخية التابع لتجمع دول شرق أفريقيا للتنمية (إيغاد).

وهذه المنطقة من بين الأكثر عرضة لتغير المناخ مع أزمات متكررة وشديدة بشكل متزايد.

وتسببت المواسم الخمسة المتتالية من عدم هطول الأمطار حتى الآن في نفوق الملايين من رؤوس الماشية وتدمير محاصيل ودفعت بملايين الأشخاص إلى مغادرة مناطقهم بحثا عن الماء والغذاء في أماكن أخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن انعدام الأمن الغذائي كان وراء تزايد أوبئة مثل الحصبة وحمى الضنك والكوليرا والملاريا، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى 178 مليون دولار لدعم سكان المنطقة هذه السنة.