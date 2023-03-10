مصطفى بكري يهاجم مذيع الجزيرة مباشر أحمد طه بسبب رسائل سجن بدر (فيديو)

أثارت الرسائل المسربة من سجون بدر في مصر، التي تناولتها قناة الجزيرة مباشر، جدلًا بين أوساط المؤيدين للحكومة المصرية.

حيث دافع الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري عن أوضاع المعتقلين في سجن بدر، كما هاجم مذيع قناة الجزيرة مباشر أحمد طه الذي تناول هذه الرسائل عبر برنامج (المسائية)، واتهمه ببيع وطنه.

ونشرت منظمات حقوقية مصرية رسائل مسربة من داخل السجن تشير إلى تصاعد حالات انتحار بين السجناء، ومعاناة مسجونين ما سمته “مجاعة قاتلة”.

“سجون نموذجية”

ونفى بكري هذه الرسائل عبر برنامجه التلفزيوني وقال “نحن أمام سجون نموذجية، سواء سجون بدر أو وادي النطرون، لم تعد اسمها سجون، بل مراكز إصلاح وتهذيب، ونقل كل الذين كانوا في السجون القديمة، ليتمتعوا بالرعاية الصحية”، التي اعتبر أن السجون الجديدة توفرها لجميع السجناء.

وأضاف “عندما يكون هناك أحد الأشخاص يريد أن يبيع وطنه، وقلمه ولسانه من أجل حفنة دولارات -في إشارة إلى أحمد طه- لا توجد حلقة من حلقاته إلا ويقدم (فيها) الزيف والكذب ضد الوطن”.

ولم يكتفِ بكري بتصريحاته التلفزيونية، فكتب تدوينة عبر حساباته الرسمية، اتهم فيها مذيع الجزيرة مباشر بتنفيذ مخططات متعمدة للإساءة للدولة المصرية، ونفى بكري خروج رسائل من السجن.

في هذا السياق، اعتبر وكيل مديرية الصحة الأسبق مصطفى جاويش أن مصطفى بكري أقر دون قصد بصعوبة توفر وسيلة تواصل بين السجناء وأسرهم.

هذا يعنى أن النائب البرلمانى الأستاذ بكرى يعلن صعوبة توفر وسيلة تواصل بين السجناء واقاربهم لتوصيل رسالة مكتوبة حيث لا أوراق ولا أقلام داخل السجون المصرية حسب تصريحات سيادة النائب.#ارحل_يا_سيسي #الحرية_للمعتقلين https://t.co/RgfvZL2Aoc — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) March 8, 2023

وتهكم أحمد الرفاعي على تغريدات بكري قائلًا “لو حد قال سلام عليكم فهو يخطط ضد الدولة المصرية”، مطالبًا بضرورة التعامل بشكل إيجابي مع أي نقد.

وتساءل ناصر المصري مستنكرًا “هو أنت اتسجنت؟” وكتب عن تجربته في السجن وكيف كانت تُصادر أدويته خلال الزيارات.

هو انت اتسجنت

انا كنت فى السجن سنتين رهن التحقيقات …وماكانش فيه ادويه .ويقولوا لينا خلى اهلكم يجيبوا لكم الادويه فى الزياره ..بيدخل نص الدوا والنص التانى كان بيتصادر

ودا كان فى ٢٠٢٠ و٢٠٢١ يا استاذ/ مصطفى خلى بالك فيه آلاف فى السجون واهاليهم عارفين

بلاش تطبل — Nasser El masry (@nasser5masry) March 9, 2023

وانتقد أبو محمود تغريدات بكري حول المؤامرة، وقال إن الشعب المصري له 10 سنوات يعيش في مؤامرات، متسائلًا “لماذا لا تعرف دولة كبيرة مثل مصر أن تنهي هذه المؤامرة؟”.

بتحكولنا عن المؤامرة إللي بتمارس ضد مصر من الأشرار بقالكم 10 سنين طيب إزاي دولة كبيرة وعظيمة بكل مؤسساتها مش عارفه تخلص من المؤامرة إللي إنتو بتقولوا عليها

.. إذا استطعت أن تخدع الناس بعض الوقت فلن تستطيع خداع الناس طوال الوقت…

الوقت والزمن كشفكم وعراكم قدامنا يا شوية كذابين — أبو محمود (@0ryDYoZjXnBmMEE) March 9, 2023

وكانت آخر الرسائل المسربة من سجن بدر قد كشفت عن محاولة شاب الانتحار أملًا في أن يلتقي والده بالمستشفى، ومع ذلك لم يتمكن للأسف من رؤيته أو معرفة أي شيء عنه وعن أحواله، كحال 1350 معتقلًا آخرين في هذا السجن الذي يوصف بأنه “الأسوأ” في الشرق الأوسط.