الاحتلال يعتقل والد وشقيق منفذ عملية تل أبيب ويأخذ قياسات المنزل تمهيدا لهدمه (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، بلدة نعلين غرب رام الله، وداهمت منزل الشهيد معتز الخواجا، منفذ عملية تل أبيب مساء أمس الخميس، واعتقلت والده وشقيقه.

فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة ليلًا واعتقلت القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) صلاح محمد الخواجا، والد الشهيد معتز كما اعتقلت أحد أشقائه، وأخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه.

צה"ל מפרסם תיעוד מפעילות הכוחות ממיפוי בית המחבל, שביצע את פיגוע הירי בדיזנגוף, בכפר נעלין @ItayBlumental pic.twitter.com/6DnV5OG699 — כאן חדשות (@kann_news) March 10, 2023

وأثناء الاقتحام، نشبت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واحتجزت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية ومنعتها من تغطية الاقتحام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

מקורות פלסטיניים: צה"ל עצר את סלאח חוואג'ה, אביו של המחבל מהפיגוע בדיזינגוף, בכפר נעלין שבאזור רמאללה@nurityohanan pic.twitter.com/Da6VzR0DCF — כאן חדשות (@kann_news) March 10, 2023

وقبيل اعتقاله، افتخر صلاح الخواجا بابنه عبر شاشات الجزيرة مباشر، وقال إن ما قام به جاء ردًّا على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين.

وأضاف أن الحضور الكبير من أهالي قرية نعلين التي ينتمي إليها الشهيد للقيام بواجب التعزية يدل على محبة الناس لمعتز ومحبتهم لما قام به.

בית החולים איכילוב: ממשיך להיות קשה מאוד מצבם של שני הפצועים מהפיגוע אמש בת"א, אחד מהם עדיין נמצא בסכנת חיים >>> https://t.co/1NVYzMtWpH@YoavBorowitz , אורלי אלקלעי

(צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90) pic.twitter.com/HLYJrSTYLC — כאן חדשות (@kann_news) March 10, 2023

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أمس، إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق نار وسط تل أبيب، مضيفة أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، وأكدت أن قوات الاحتلال استطاعت تحييد المنفذ وقتله.

وفور الإعلان عن العملية خرجت مسيرات احتفال في مدن عدة ومناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، من بينها جنين ونابلس.

إصابة 3 إسرائيليين إحداها خطيرة في إطلاق نار قرب مقهى في #تل_أبيب واستشهاد منفذ العملية pic.twitter.com/HqKQV787gj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2023

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن معتز هو أحد أفراد كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، وتوعدت الاحتلال بالمزيد.

وتأتي عملية تل أبيب بعد ساعات من اقتحام قوة إسرائيلية خاصة بلدة جبع، حيث اغتالت 3 فلسطينيين ينتمون إلى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

واستشهد 78 فلسطينيًّا منذ بداية العام الجاري برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.