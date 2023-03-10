استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة (فيديو)

استُشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات في الضفة الغربية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة ومصادر فلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان “استشهاد الطفل أمير مأمون عودة (16عامًا) برصاص الاحتلال الحي في الصدر بقلقيلية (شمال)”.

وفي بيان سابق، قالت الوزارة إن إصابة حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر وصلت إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن مواجهات اندلعت بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي.

وأضافت: أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، مما أدى لإصابة الفتى عودة بالرصاص الحي بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة، وأعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا.

وداع مؤثر لوالدة الشهــــــيد الطفل أمير عودة الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية. pic.twitter.com/9bGqrCrDzy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 10, 2023

وصباح اليوم، استُشهد الشاب الفلسطيني عبد الكريم بديع الشيخ (21 عامًا) برصاص مستوطن إسرائيلي شمالي الضفة الغربية، حسب إعلام عبري ومصادر فلسطينية.

وأصيب 10 فلسطينيين بجروح وعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في بلدتي بيت دجن وبيتا في محافظة نابلس (شمال).

وقال مراد شتيوي -منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم- إن 3 شبان أصيبوا بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وفق بيان شتيوي.

وتفيد بيانات حركة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.