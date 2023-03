استشهاد شاب برصاص مستوطن إسرائيلي قرب قلقيلية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، على يد مستوطن إسرائيلي قرب قلقيلية بشمال الضفة الغربية، بزعم محاولته تنفيذ عملية.

ونقلت وزارة الصحة الفلسطينية عن هيئة الشؤون المدنية استشهاد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عامًا) بإطلاق مستوطن النار عليه قرب قلقيلية.

وقتل أحد المستوطنين الإسرائيليين، وهو صاحب مزرعة من مستوطنة “معاليه شومرون” قرب قلقيلية شمالي الضفة الغربية، شابا فلسطينيا، بإطلاق النار عليه، وادعى أنه شاهده وهو يحمل سكاكين وعبوات ناسفة.

