استشهاد شاب برصاص مستوطن إسرائيلي قرب قلقيلية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، على يد مستوطن إسرائيلي قرب قلقيلية بشمال الضفة الغربية، بزعم محاولته تنفيذ عملية.

ونقلت وزارة الصحة الفلسطينية عن هيئة الشؤون المدنية استشهاد الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عامًا) بإطلاق مستوطن النار عليه قرب قلقيلية.

وقتل أحد المستوطنين الإسرائيليين، وهو صاحب مزرعة من مستوطنة “معاليه شومرون” قرب قلقيلية شمالي الضفة الغربية، شابا فلسطينيا، بإطلاق النار عليه، وادعى أنه شاهده وهو يحمل سكاكين وعبوات ناسفة.

Photo from the scene and one of the pipe bombs, courtesy of the mayor of Karnei Shomron. pic.twitter.com/gPyuRABp6u — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 10, 2023

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشاب اقترب من المستوطن وبحوزته عدة سكاكين وحاول طعنه، فأطلق المستوطن عليه النار وأرداه قتيلًا على الفور.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال “وصل فلسطيني بسكاكين وعبوات ناسفة إلى منطقة مزرعة دوروت حيث قام صاحب المزرعة برصد الفلسطيني وتحييده، قوات الأمن باشرت أعمال تمشيط وتأكدت من عدم وجود مشتبه فيهم آخرين في المكان”.

הסכינים שאותרו בחוות דורות שבשומרון@ItayBlumental

(צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/2CwFk2iGXz — כאן חדשות (@kann_news) March 10, 2023

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من إطلاق نار قرب مقهى في تل أبيب أصيب فيه 5 إسرائيليين بجروح، وبعد استشهاد 3 شبان فلسطينيين أعدمتهم قوات الاحتلال وهم داخل سيارة أمس الخميس.

ومساء أمس الخميس، قالت هيئة البثّ الإسرائيلية إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق نار وسط تل أبيب، مضيفة أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة.

مصادر صحفية: "الشبان الذين ارتقوا داخل المركبة ببلدة جبع، هم: أحمد محمد ذيب فشافشة (22 عامًا)، نايف أحمد يوسف ملايشة (25 عامًا)، سفيان عدنان فاخوري (30 عامًا)".#فلسطين #جنين pic.twitter.com/jlMqBcM9A3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 9, 2023

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحادث وقع قرب مقهى، ونقلت عن الشرطة قولها إنها تمكنت من “تحييد” الشخص الذي أطلق النار.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المنفذ هو “الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا”، وأضافت “نبارك عمليته البطولية ونتوعد الاحتلال المجرم بالمزيد”.





وفجر أمس الخميس، أعدمت قوات إسرائيلية خاصة من كتائب “المستعربين” 3 شبّان فلسطينيين بإطلاق النار عليهم داخل مركبتهم بمدخل بلدة جبع جنوب جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلدة جبع من قضاء جنين، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عامًا) نايف أحمد يوسف ملايشة (25 عامًا) أحمد محمد ذيب فشافشة (22 عامًا).