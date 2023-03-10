أردوغان يوقع مرسوما يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا (فيديو)

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مرسومًا رئاسيًّا يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من يونيو/ حزيران إلى 14 مايو/ أيار المقبل.

وأعلن في خطاب بالعاصمة أنقرة، أن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ تحديد جدول الانتخابات الممتد لشهرين بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية السبت.

وأشار أردوغان إلى كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد قبل نحو شهر، وأكد أن برنامجه الانتخابي (بصفته مرشحا) يتضمن تضميد جراح منكوبي الزلزال وتعويضهم عن الأضرار.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يوقع مرسوما رئاسيا يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من يونيو/ حزيران إلى 14 مايو/ أيار المقبل https://t.co/8x5bnvEBvz pic.twitter.com/BrY2jG2dnI — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 10, 2023

وقال “منذ اللحظات الأولى لوقوع الكارثة توجهنا إلى المناطق المنكوبة، وكرست الحكومة كل إمكانياتها وقدراتها في تقديم الدعم للمتضررين، والآن يتم العمل على رفع الأنقاض وبناء المنازل الجديدة”.

وقال إن حكومته تهدف لإتمام بناء 319 ألف وحدة سكنية في مناطق الزلزال خلال عام واحد وتسليمها لمستحقيها على الفور.

وأكد عزمه مواصلة العمل لإنشاء مساحات معيشة جديدة وآمنة على مراحل لنحو 3.5 ملايين مواطن متضرر من الزلزال.

كما قرر الرئيس التركي أن تكون حملته الانتخابية مقتصرة على اللقاءات مع المواطنين، وأنها ستخلو من مشاهد الاحتفالات والموسيقى.

وعبّر عن انتقاده لتصريحات قادة المعارضة بشأن الزلزال وآثاره، وقال إنها كانت “صادمة وتظهر أنهم لا يعلمون شيئا عن واقع الأزمة”، مضيفًا أنها “تبرهن على محاولاتهم المستمرة لنشر الشائعات”.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًّا هائلًا.