“وين نروح؟”.. طفلة مقدسية تبكي منزلها بحرقة بعدما أخطرهم الاحتلال بإخلائه للهدم (فيديو)

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المقدسي عماد الحسيني بإخلاء منزله في حي “واد قدوم” ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تمهيدًا لهدمه.

ونشر (مركز معلومات وادي حلوة- القدس) فيديو مؤثرًا لأطفال الحسيني يتساءلون حالهم “وين نروح؟” بعد أن أمهلتهم بلدية الاحتلال 21 يومًا لإخلاء منزلهم تمهيدًا لهدمه بحجة البناء دون ترخيص.

وظهرت طفلته دعاء الحسيني وهي تبكي منزلها، قائلة “وين نروح؟ اجانا أمر هدم لدارنا. العالم كلها عندها دور ومرتاحة”.

وقالت زوجة الحسيني إن هذا البناء تم تشييده قبل 40 عامًا، لكن اشترته العائلة (زوجها وإخوته) قبل 17 عامًا، وقام الإخوة ببناء غرفتين لكن تم هدمهما.

وتضيف “استلمنا أمرًا بهدم الغرفتين وتم التنفيذ، لكن في عام 2018 استلمنا أمرًا آخر بهدم المبنى كله الذي نقطنه مع أهل زوجي، وقمنا بتأجيل الأمر عدة مرات، ولجأنا إلى القانون لترخيص المبنى والحيلولة دون الهدم”.

وقالت في مقطع فيديو “بيتي عبارة عن غرفتين، عشر أطفال عايشين فيه. زوجي متقاعد بأي راتب بدي أدفع إيجار”.

كما يعيش في المبنى باقي أفراد العائلة من إخوة الحسيني ووالدته، الذين باتوا مهددين بالتشريد خارج منازلهم بحجة عدم الترخيص.

وبالتزامن، انطلقت دعوات مقدسية لإقامة صلاة الجمعة في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، دعمًا وإسنادًا لأهالي الحي المهدد بالهدم والإخلاء القسري.