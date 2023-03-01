محكمة باكستانية تصدر مذكرة اعتقال بحق عمران خان

قال جوهر علي خان، محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن محكمة باكستانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق موكله، الثلاثاء، بعد عدم مثوله أمام المحكمة.

وذكر موقع بلومبرغ أن القرار صدر بعد بلاغ من مفوضية الانتخابات بشأن عدم إعلان زعيم المعارضة عن الأصول الخاصة به.

وذكر قاض بالمحكمة أنه أصدر الأمر بعدما لم يمثل خان وبصورة متكررة أمام محكمته لتجنب إدانته.

واستبعدت مفوضية الانتخابات الباكستانية نجم الكريكت السابق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب إخفاء أموال حصل عليها من بيع هدايا للدولة تلقاها إبان توليه رئاسة الوزراء. ونفى خان ارتكاب أية مخالفات.

وأصيب عمران خان في ساقيه نتيجة هجوم تعرض له في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال تجمع لأنصاره في “حركة الإنصاف”.

واتهم خان مسؤولين في الحكومة بالضلوع في الهجوم.

وتدعو “حركة الإنصاف” إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل انتهاء ولاية البرلمان في أكتوبر المقبل.

وأطيح بخان من منصبه بعد تصويت لحجب الثقة في البرلمان في أبريل/نيسان الماضي.