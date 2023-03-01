مجلس مسلمي أوكرانيا: نتعرض لاضطهاد في مناطق سيطرة الروس ودعم بلادنا واجب ديني (فيديو)

أعلن سيران عريفوف، رئيس مجلس مسلمي أوكرانيا، عن اضطهاد للمسلمين في المناطق التي تخضع لسيطرة القوات الروسية.

وقال رئيس المجلس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن المجلس له دور كبير في تنظيم عدد من الأعمال الخيرية والإغاثية.

وشدّد عريفوف على الدور المهم في مساعدة الأسر الفقيرة والمتضررة من الحرب، مشيرًا إلى التزام المجلس بدعم الحكومة الأوكرانية منذ بداية الحرب الروسية.

وقال “مجلس مسلمي أوكرانيا عمل جاهدًا لدحض الرواية الروسية في الدول الإسلامية، وتوجهت الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا إلى مختلف الدول الإسلامية لدعم البلد في هذه الحرب”.

رد فعل مناسب

وقال مفتي أوكرانيا إن أول من قام برد فعل مناسب، كان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذين أعلنوا أنهم يعلمون من المعتدي في هذه الحرب، ورأوا أن السكوت على العدوان سيجعله ينتشر أكثر فأكثر.

وتابع “سجّل علماء العالم الإسلامي موقفًا ضد ما تقوم به روسيا، وكان ذلك مهمًّا لنا نحن -المسلمين- في أوكرانيا والعالم أيضًا”.

وتحدّث عريفوف عن دعم مجلس مسلمي أوربا، الذي قدّم مساعدات وُزعت على مسلمي أوكرانيا.

رسالة إلى العالم الإسلامي

وبادر مفتي أوكرانيا السابق الشيخ سعيد إسماعيلوف بتوجيه رسالة إلى العالم الإسلامي، قبل تطوعه للجيش الأوكراني في مجال الإغاثة الطبية.

وقال المفتي “بالنسبة لي كمفتي وللمسلمين في أوكرانيا، فإن دعم بلدنا حكومة وشعبًا هو واجب وطني وديني، إذ يحثنا ديننا علي تحقيق العدالة”.

وقال مفتي أوكرانيا إن الإدارة الدينية في أوكرانيا عرفت بعض التغييرات منذ بداية الحرب الروسية، لكنها كانت في ضوء الأولويات.

وتحدّث المفتي عن المساجد التي تضررت جراء القصف الروسي، وقال إن الإدارة الدينية آوت المسلمين الذين هُجّروا من منازلهم وتضررت مساجدهم.

وأفاد بأن عددًا كبيرًا من المسلمين عانوا من الحرب الروسية على أوكرانيا وبقوا دون مأوى، مشددًا على اضطهادهم في المناطق التي تقع تحت السيطرة الروسية.