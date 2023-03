لجنة في مجلس النواب الأمريكي توافق على منح بايدن سلطة حظر تيك توك.. والبرلمان الأوربي يمنع استخدام التطبيق

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على منح الرئيس جو بايدن السلطة لحظر تطبيق تيك توك المملوك لشركة صينية وتطبيقات أخرى.

ووافق المشرعون بأغلبية 24 صوتًا مقابل 16 على مشروع القانون الذي يمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر التطبيق المملوك لشركة “بايت دانس” الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي بالإضافة إلى تطبيقات أخرى يُعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية.

وعارض الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون، بينما دعمه مايكل مكول رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الجمهوري.

وقال النائب جريجوري ميكس، أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة، إنه يعارض التشريع بشدة لأنه “سيضر بالموالين لنا في أنحاء العالم وسيجذب مزيدًا من الشركات إلى الصين وسيدمر الوظائف هنا في الولايات المتحدة وسيقوض القيم الأمريكية الجوهرية المتمثلة في حرية التعبير وحرية التجارة”.

Ranking Member @RepGregoryMeeks expresses opposition to H.R. 1153, broad legislation that would require the Administration to sanction and effectively ban #TikTok and other subsidiaries of TikTok’s parent company:https://t.co/rQr6jivSOD

— House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) March 1, 2023