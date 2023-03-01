المبعوث الأممي في السودان: متفائلون بالوصول إلى تسوية سياسية قريبا

عبّر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (فولكر بيرتس) عن “تفاؤله” بقرب توصل الفرقاء السودانيين إلى تسوية سياسية في وقت قريب، دون ذكر تفاصيل.

وأشار فولكر خلال حديثه في مؤتمر صحفي للجنة الترتيبات الأمنية لدارفور، إلى أن هناك بعض القوى قد تقاوم مساعي الوصول إلى التسوية السياسية لارتباطهم بالوضع الحالي، دون ذكرها.

نظمت اليونيتامس، في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، سلسلة من ورش العمل في غرب دارفور حول مكافحة خطاب الكراهية، ونشر رسائل السلام، جمعت مجموعات شبابية من النازحين والرُّحّل والمجتمعات المضيفة، بجانب ممثلي المجتمع المدني والحكومة. #بناء_السلام. pic.twitter.com/h4lMnomB5v — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) February 28, 2023

وقال فولكر إن بعثة الأمم المتحدة ليست لديها موارد خاصة لتمويل تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وأوضح أن عدم استقرار الوضع الحالي في السودان دفع بعض الدول المانحة إلى التحفظ بشأن تقديم المساعدات.

Productive meeting today with Chairperson of the African Union Commission ⁦@AUC_MoussaFaki⁩ and AU Commissioner ⁦@Bankole_Adeoye⁩

لقاء مثمر اليوم بين الآلية الثلاثية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد ومفوض الشؤون السياسية والسلم والامن السفير بنكولي. pic.twitter.com/HWLvHVRPmu — Volker Perthes (@volkerperthes) February 12, 2023

“الاتفاق الإطاري”

ووقعت الأطراف السودانية، في يونيو/حزيران الماضي، اتفاقًا يرمي إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية لاستكمال الفترة الانتقالية، وجرت مراسم التوقيع وسط حضور إقليمي ودولي ودبلوماسي.

عقدت الآلية الثلاثية اليوم اجتماعًا مُثمرًا مع الحزب الوطني الاتحادي. تبادل الطرفان وجهات النظر حول العملية السياسية، واتفقا على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي يُمهد الطريق لانتقال مدني يُلبي احتياجات الشعب السوداني. pic.twitter.com/SuJcGjkB9T — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) February 14, 2023

ووقع الجيش السوداني وقادة مدنيون اتفاقًا، يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية وأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول عام 2021.

ووقع الاتفاق البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) وقادة من القوى المدنية خاصة قوى الحرية والتغيير، بحضور سياسيين ودبلوماسيين من دول عربية وأوربية.

Productive discussion with World Bank Regional Director Ousmane Dione today on ways to support Sudan’s development needs in the transition period. مناقشة مثمرة اليوم مع المدير الاقليمي للبنك الدولي عثمان ديون حول سبل دعم احتياجات التنمية في السودان خلال الفترة الانتقالية pic.twitter.com/rLnhTEwB3I — Volker Perthes (@volkerperthes) February 21, 2023

بنود الاتفاق

ويتكون الاتفاق من 5 بنود رئيسية هي “المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي”.

واتفقت الأطراف السودانية على “تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية تحتاج إلى مزيد من التفصيل” للوصول إلى اتفاق نهائي.

مناقشات مثمرة اليوم بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين لحشد الدعم للسودان في ما يتعلق بأولويات رئيسية بما في ذلك الاقتصاد وتقديم الخدمات والحكم والسلام بمجرد تشكيل حكومة مدنية. pic.twitter.com/dt6UlemFXr — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) February 22, 2023

ونصّ الاتفاق على أن “السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية”، وعلى “دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها”.

وبحسب الاتفاق “يُحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية، ومزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقًا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية”.





ويأتي الاتفاق الذي رفضته قوى سودانية -منها لجان المقاومة التي قادت الحراك والمظاهرات ضد حكم عمر البشير- بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سيبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية.

كما اعترض على الاتفاق أيضًا قادة حركات التمرد السابقون الذين وقعوا في 2020 اتفاقًا مع الجيش ودعموه عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البرهان أواخر عام 2021، وسمّتها المعارضة “انقلابًا”.