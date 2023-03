المبعوث الأممي في السودان: متفائلون بالوصول إلى تسوية سياسية قريبا

عبّر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (فولكر بيرتس) عن “تفاؤله” بقرب توصل الفرقاء السودانيين إلى تسوية سياسية في وقت قريب، دون ذكر تفاصيل.

وأشار فولكر خلال حديثه في مؤتمر صحفي للجنة الترتيبات الأمنية لدارفور، إلى أن هناك بعض القوى قد تقاوم مساعي الوصول إلى التسوية السياسية لارتباطهم بالوضع الحالي، دون ذكرها.

وقال فولكر إن بعثة الأمم المتحدة ليست لديها موارد خاصة لتمويل تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وأوضح أن عدم استقرار الوضع الحالي في السودان دفع بعض الدول المانحة إلى التحفظ بشأن تقديم المساعدات.

Productive meeting today with Chairperson of the African Union Commission ⁦ @AUC_MoussaFaki ⁩ and AU Commissioner ⁦ @Bankole_Adeoye ⁩ لقاء مثمر اليوم بين الآلية الثلاثية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد ومفوض الشؤون السياسية والسلم والامن السفير بنكولي. pic.twitter.com/HWLvHVRPmu

ووقعت الأطراف السودانية، في يونيو/حزيران الماضي، اتفاقًا يرمي إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية لاستكمال الفترة الانتقالية، وجرت مراسم التوقيع وسط حضور إقليمي ودولي ودبلوماسي.

ووقع الجيش السوداني وقادة مدنيون اتفاقًا، يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية وأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول عام 2021.

ووقع الاتفاق البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) وقادة من القوى المدنية خاصة قوى الحرية والتغيير، بحضور سياسيين ودبلوماسيين من دول عربية وأوربية.

Productive discussion with World Bank Regional Director Ousmane Dione today on ways to support Sudan’s development needs in the transition period.

مناقشة مثمرة اليوم مع المدير الاقليمي للبنك الدولي عثمان ديون حول سبل دعم احتياجات التنمية في السودان خلال الفترة الانتقالية pic.twitter.com/rLnhTEwB3I

— Volker Perthes (@volkerperthes) February 21, 2023