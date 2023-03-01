البرلمان الفنلندي يوافق على الانضمام للناتو وبرلمان المجر يبدأ مناقشات التصديق

وافق البرلمان الفنلندي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بينما بدأ البرلمان المجري مناقشات للموافقة على الانضمام بعد تأخيرها لشهور عدة.

وجاءت الموافقة على معاهدات الحلف وطلب انضمام فنلندا بتأييد 184 عضوًا، في البرلمان المؤلف من 200 عضو، ومعارضة 7 نواب وامتناع نائب وغياب 7 عن التصويت.

وكتب وزير الدفاع أنتي كايكونين على تويتر إن “التصويت خطوة مهمة في مسارنا نحو الناتو. أمن الوطن هدف مشترك”.

Eduskunta on hyväksynyt esityksen Natoon liittymisestä. Äänestys on merkittävä etappi Nato-polullamme. Isänmaan turvallisuus on yhteinen asia. 🇫🇮 — Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) March 1, 2023

وتخلت كل من فنلندا والسويد عن عقود من عدم الانحياز العسكري، وتقدمتا في مايو/أيار الماضي بطلب للانضمام إلى الناتو بعد حرب روسيا على أوكرانيا، وتمتد حدود فنلندا مع روسيا لأكثر من 1300 كيلومتر.

ويجب أن يوافق أعضاء الحلف جميعهم، 30 دولة، على طلب الانضمام، ولا يزال طلب فنلندا مرهونًا بموافقة تركيا والمجر.

ومن شأن الموافقة على الوثائق التأسيسية للحلف أن يعطي فنلندا خطوة تقدم على السويد.

وقالت تركيا إنها مستعدة لقبول انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي؛ لكنها تطالب السويد بتسليم أفراد تعدهم أعضاء في جماعات “إرهابية”.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الاثنين إن المحادثات مع السويد وفنلندا بشأن مساعيهما للانضمام إلى الحلف ستُستأنف في 9 مارس/آذار، رغم أنه قال إن السويد لم تف بعد بالتزاماتها بموجب مذكرة وُقعت العام الماضي.

ووقّعت تركيا والسويد وفنلندا، في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

كما لا تزال السويد تنتظر موافقة المجر التي بدأ برلمانها، اليوم الأربعاء، مناقشة الموافقة على طلبها، وطلب فنلندا للانضمام إلى الناتو.

وحضر نحو 10 مشرعين فقط من أصل 199 المناقشة الافتتاحية للعملية.

وعبّر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان عن مخاوفه بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف لأول مرة يوم الجمعة الماضي، واتهم البلدين بنشر “أكاذيب” عن سلامة الديمقراطية وسيادة القانون في المجر، ضمن انتقادات أخرى.

وحث كل من الرئيس المجري كاتالين نوفاك ومسؤول من وزارة الخارجية أعضاء البرلمان، اليوم الأربعاء، على التصديق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي “في أقرب وقت ممكن”.

وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع إنه يهدف لإتمام انضمام الدولتين للحلف في موعد قمة مقررة في يوليو/تموز المقبل.