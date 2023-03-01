مصر.. إحالة 3 صحفيات للمحاكمة بتهمة الإساءة إلى أعضاء في البرلمان

أحالت النيابة العامة 3 صحفيات يعملن بموقع “مدى مصر” الإخباري إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مؤيد للحكومة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواجه الصحفيات المصريات الثلاث تهمًا بالاعتداء على الحياة الخاصة، وإدارة موقع بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونًا.

وفي حالة الإدانة، قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من 6 أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى، وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و300 ألف جنيه (9810 دولارات).

وتعود القضية إلى خبر في مدى مصر نشرته الصحفيات العام الماضي “عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة”.

وقالت لينا عطا الله رئيسة تحرير “مدى مصر” إنه “من المؤسف مواجهة صحفيات يقمن بعملهن بشكل مهني ببلاغات تتحرك في اتجاه قد يكون سالبا للحرية، في وقت نحن أحوج فيه إلى وقف استعداء وترهيب أي عمل نقدي لمن هم في السلطة أو مقربون منها. ما يزعزع الاستقرار الداخلي هو الاستقواء بالقانون لمعاقبة أي عمل نقدي مبني يقينًا على المعلومات. في ذلك إضعاف للقانون ومؤسساته”.

ونفى حزب مستقبل وطن، الذي يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة ويمثل قوة مسيطرة في البرلمان المصري، صحة هذا التقرير وقدم أعضاؤه وأتباعه مئات الشكاوى ضد الصحفيات.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أوقفت النيابة العامة المصرية الصحفيات الثلاث من “مدى مصر” ومعهن رئيسة التحرير، ووجهت لهن تهمًا شملت “نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام”، قبل أن تُخلي سبيلهن بكفالة مالية.

#مصر.. إخلاء سبيل أربع صحفيات بعد اتهامهن بـ”نشر أخبار كاذبة” لتخطي الحجب | https://t.co/rAV1UReiAYhttps://t.co/hi2HEz5BjK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 8, 2022

ومدى مصر من المنافذ الإعلامية المستقلة القليلة التي تكافح للعمل في مصر بعد حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية وقيود مفروضة على المجتمع المدني المستقل.

وتم حجب موقع مدى مصر الإلكتروني داخل مصر ومداهمة مكاتبه في القاهرة عام 2019.

وتواجه لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر اتهامًا بتأسيس موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص، ويفترض انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة في 7 مارس/ آذار المقبل.

ويقول مدى مصر إنه يسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة لكنه لا يتلقى ردودًا على استفسارات متكررة تقدم بها.

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود، التي تراقب وسائل الإعلام، مصر في المرتبة 168 من بين 180 دولة شملها استطلاع مؤشرها لحرية الصحافة. وتقول المنظمة إن عدد الصحفيين السجناء في مصر يصل إلى 24 صحفيًا.