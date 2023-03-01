أردوغان: الانتخابات ستجرى في موعدها والبعض يحاول استغلال كارثة الزلزال لأغراض سياسية (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في بلاده يوم 14 مايو/أيار المقبل، كما أعلن عزم بلاده إنشاء “صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث”.

وأضاف في كلمة أمام برلمانيين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الأربعاء “البعض يحاول استغلال كارثة الزلزال لأغراض سياسية، والشعب سيقول كلمته في انتخابات 14 مايو، وعندما نطلب الصفح من المواطنين فهو دليل على محبتنا القوية للشعب التركي، وليس دليلا على تباطؤ في أي شيء”.

وقال أردوغان “نسخّر كل طاقاتنا لتقديم المساعدات وإعادة الإعمار بينما توجه المعارضة إلينا اتهامات لا أساس لها”.

وأكد أن هناك دمارا كبيرا في الولايات العشر بسبب الزلزال، وقال “زلزال 6 شباط (فبراير) كان مدمرا، وأثّر في منطقة مساحتها 500 كيلومتر بجنوبي البلاد، ونحو 200 ألف و958 مبنى آيل للسقوط، وتعرّض أكثر من 30 ألف مبنى للتدمير جراء الزلزال”.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده تقدمت كثيرا في مجال إعادة الإعمار وتقديم المساعدات للمناطق المتضررة من الكوارث، وقال “تمكنّا من إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح في المناطق المنكوبة جراء الزلزال”.

#عاجل | أردوغان يعلن عزم تركيا إنشاء "صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث" لإحياء المدن فور انتهاء الزلازل (خطاب أمام البرلمان) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 1, 2023

صندوق إعمار

وأعلن أردوغان أن أكثر من مليون مواطن سارعوا إلى المشاركة في عمليات الإنقاذ، وأن أكثر من 90 دولة أرسلت فرقا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في منطقة الزلزال.

كما أعلن عزم تركيا إنشاء “صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث” لإحياء المدن فور انتهاء الزلازل، وقال “علينا أن ننتهي خلال عام من إعادة إعمار المدن التي دمرها الزلزال”.

وضرب زلزال مزدوج في 6 فبراير المنقضي جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

وأعقب ذلك الزلزال بأسبوعين زلزال بقوة 6.4 درجات ضرب منطقة دفنة قرب مدينة أنطاكيا وأودى بحياة 3 أشخاص. وأعلنت هيئة الطوارئ والكوارث التركية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 45 ألفا و89 قتيلا في تركيا.