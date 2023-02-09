مشهد يوضح حجم الكارثة.. أهالٍ يبحثون عن أقاربهم بين جثث ضحايا الزلزال في هاطاي (فيديو)

نقلت وسائل إعلام تركية مشهدا قاسيا من أمام مستشفى ولاية هاطاي الجنوبية، حيث يبحث الأهالي عن أقاربهم بين الجثامين المتراصة بالعشرات بعد انتشالها من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد وشمال سوريا فجر الاثنين.

وأظهر مقطع الفيديو جثامين ضحايا الزلزال متراصة على الأرض خارج المستشفى، حيث نصبت خيام الإنقاذ، في مشهد يوضح حجم الكارثة.

ويواصل الزلزال المدمر حصد آلاف الأرواح، إذ وصلت الحصيلة إلى 16035 قتيلا وأكثر من 69 ألف مصاب.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ مدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلزال التي أعلنها “مناطق منكوبة”.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) إن زلزالًا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب بازارجيك بولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، على عمق 7 كيلومترات فجر الاثنين.

واستمر الزلزال في كهرمان مرعش نحو دقيقة، وتسبب في دمار عشرات المباني وفي حريق ضخم، وقد وثّقت مقاطع مصورة نُشرت على منصات التواصل تلك الأضرار.

وأصاب الزلزال ولايات غازي عنتاب وأضنة وملاطية وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسبب في انهيار مئات المباني وحصار العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.