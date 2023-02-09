“لا أحياء.. سننتقل إلى مبنى آخر”.. قصة مؤثرة بين مسنة تركية ورجال الإنقاذ (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في تركيا عبد العزيز مجاهد إن 9 آلاف بناية تضررت بالكامل في مدينة كهرمان مرعش التي تعد المركز الثاني من حيث درجات خطورة الزلزال الذي ضرب مناطق متفرقة جنوب تركيا.

وأضاف أن فرق الإنقاذ في المدينة الذين وصل عددهم إلى ألفين أصيبوا بالإنهاك الكامل جراء العمل المتواصل على مدى 35 ساعة متواصلة.

وكشف مراسل الجزيرة مباشر أنه وقف على حوار بين مسنة ورجال الإنقاذ أمام ركام بناية متهدمة حينما قال أحدهم “لا أحياء هنا. سننتقل إلى مبنى آخر”؛ لكنها طلبت منهم الاستمرار في الحفر لعلهم ينقذون أيا من أفراد أسرتها.

وقال إن هذه المشاهد تكررت بصورة دورية في أكثر من موقع في المدينة المنكوبة، مضيفًا “أنه مع مضي الوقت تتضاءل نسبة انتشال أحياء جدد من تحت الأنقاض”.

"لا أحياء.. سننتقل إلى مبنى آخر" قصة مؤثرة بين مسنة تركية ورجال الإنقاذ يرويها مراسل الجزيرة مباشر عبدالعزيز مجاهد#كهرمان_مرعش #زلزال_تركيا #زلزال_سوريا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/jN172pmvVu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 7, 2023

وتابع قائلًا إن العديد من أهالي المدينة يتحلقون حول رجال الإنقاذ رغبة منهم في استمرار انتشال أهاليهم وذويهم من تحت الأنقاض.

وشدد مراسل الجزيرة على أن مدن ديار بكر وهاتاي وملاطيا تعد إلى جانب مدينة كهرمان مرعش أكثر المدن تضررًا.

وبلغ إجمالي عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا 11859 قتيلًا وأكثر من 59 ألف مصاب حتى اللحظة، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) إن زلزالًا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب بازارجيك في ولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، على عمق 7 كيلومترات، فجر الاثنين، مؤكدة أنه الضربة الزلزالية استمرت لنحو دقيقة كاملة.