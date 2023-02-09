سياسة|تركيا

صراخ وهلع.. لحظات رعب وثقها سوري في أنطاكيا أثناء وقوع الزلزال المدمر (فيديو)

زلزال تركيا أبنية
دمر الزلزال عشرات الآلاف من الأبنية في كل من سوريا وتركيا (رويترز)
9/2/2023

وثق سوري يعيش في مدينة أنطاكيا التركية اللحظات الصعبة للزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا فجر الاثنين الماضي وأسفر عن مصرع نحو 20 ألفا وإصابة أكثر من 70 ألفا.

ويظهر الفيديو المتداول لحظات الزلزال الأولى وتساقط الأغراض داخل منزل مصور الفيديو.

وبينما كان المصور يكبر ويهلل، يمكن سماع صراخ آخرين نتيجة للهلع والرعب.

وعلت الصرخات والأصوات بشكل قوي فيما يبدو أنه كان نتيجة لهزة قوية.

وخلال بقية الفيديو، يمكن سماع أصوات وطرقات استغاثة على الأبواب خلال نزول المصور عبر سلم البناية التي كان بها.

وتسبب الزلزال في تدمير عشرات الآلاف من الأبنية في كل من تركيا وسوريا مما أسفر عن عدد هائل من الضحايا.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة زلزال الاثنين الماضي رغم مرور أكثر من 3 أيام على وقوعه.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة رغم مرور كل هذا الوقت.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال.

المصدر : الجزيرة مباشر