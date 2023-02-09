صراخ وهلع.. لحظات رعب وثقها سوري في أنطاكيا أثناء وقوع الزلزال المدمر (فيديو)

وثق سوري يعيش في مدينة أنطاكيا التركية اللحظات الصعبة للزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا فجر الاثنين الماضي وأسفر عن مصرع نحو 20 ألفا وإصابة أكثر من 70 ألفا.

ويظهر الفيديو المتداول لحظات الزلزال الأولى وتساقط الأغراض داخل منزل مصور الفيديو.

وبينما كان المصور يكبر ويهلل، يمكن سماع صراخ آخرين نتيجة للهلع والرعب.

وعلت الصرخات والأصوات بشكل قوي فيما يبدو أنه كان نتيجة لهزة قوية.

وخلال بقية الفيديو، يمكن سماع أصوات وطرقات استغاثة على الأبواب خلال نزول المصور عبر سلم البناية التي كان بها.

صراخ وهلع .. لحظات مرعبة وثقها سوري في أنطاكيا للحظة وقوع الزلزال المدمر #الجزيرة_مباشر #تركيا #زلزال_تركيا pic.twitter.com/yYQrZyQObp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 9, 2023

وتسبب الزلزال في تدمير عشرات الآلاف من الأبنية في كل من تركيا وسوريا مما أسفر عن عدد هائل من الضحايا.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة زلزال الاثنين الماضي رغم مرور أكثر من 3 أيام على وقوعه.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة رغم مرور كل هذا الوقت.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال.