شقّ الأرض وقطع سكة حديدية.. الجزيرة مباشر تقف فوق الفالق بين الصفيحتين المتحركتين في الزلزال المدمر (فيديو)

وصلت الجزيرة مباشر إلى مركز الزلزال المدمر الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوب تركيا والشمال السوري، ووقفت، اليوم الخميس، فوق منطقة الفالق بين الصفيحتين الأرضيتين اللتين تحركتا في محيط كهرمان مرعش وسبّبتا الزلزال.

وبيّنت كاميرا الجزيرة مباشر انشطار الأرض وارتفاع جزء منها عن الآخر، وأظهر انشطار في سكة حديدية -كانت تمر فوق الفالق- حجم التباعد الذي حدث بين الصفيحتين عند تحركهما، والذي قُدر بما يزيد على 3 أمتار.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر في تركيا عبد العزيز مجاهد انحراف قضبان السكة الحديدية من شدة الزلزال.

ورصد مجاهد الأشغال الجارية في عين المكان على قدم وساق لإصلاح خط السكة الحديدية وإعادته إلى استقامته، بعد أن أصبح منحرفًا جراء تحرك الأرض، التي انشقت في عدة أماكن من محيط مدينة كهرمان مرعش، وهي نقطة حدوث الزلزال.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 17176 قتيلا وأكثر من 69 ألف مصاب، ولا يزال ضحياه في ازدياد مستمر.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ مدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلزال التي أعلنها “مناطق منكوبة”.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) إن زلزالًا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب بازارجيك بولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد، على عمق 7 كيلومترات فجر الاثنين.

واستمر الزلزال في كهرمان مرعش نحو دقيقة، وتسبب في دمار عشرات المباني وفي حريق ضخم، وقد وثّقت مقاطع مصورة نُشرت على منصات التواصل تلك الأضرار.