زلزال تركيا وسوريا.. مشاهير عالميون يدعون لدعم المتضررين

أعرب مشاهير عالميون في عالم الفن والثقافة عن تعازيهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي.

ودعا مشاهير متابعيهم إلى التبرع لحملات الإغاثة وإلى المنظمات الدولية التي تعمل على مساعدة المتضررين من الزلزال في البلدين.

وكتبت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة جيجي حديد عبر إنستغرام “أنا حزينة لكل من تضرر من الزلازل في تركيا وسوريا”.

ونشرت جيجي موقع منظمة اليونيسف في الولايات المتحدة، ودعت متابعيها (نحو 77 مليونا) إلى دعم حملة المساعدات لإغاثة المتضررين من الزلزال، وقالت إنها تعلم جيدًا ما تقوم به المنظمة الدولية في مساعدة الأطفال في أوقات الأزمات.

كما نشرت أختها بيلا حديد رابط المنظمة ودعت متابعيها عبر إنستغرام (57 مليونا) إلى تقديم الدعم للأطفال المتضررين من الزلزال.

وأبدت بيلا حزنها الشديد، ودعت لما حدث قائلة إنها تشعر “بالتجمد” يسري في جسدها.

كما تحدث مقدّم البرامج الأمريكي جيمي فالون عن حملة اليونيسف للمساعدة في تركيا وسوريا في برنامجه (ذا تونايت شو)، ودعا المشاهدين إلى التبرع للمنظمة.

بدوره نشر الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف عبر إنستغرام رابطًا لحملة إغاثة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

كما أعرب الممثل الأمريكي إيليا وود، الذي اشتهر من خلال مشاركته في فيلم “سيد الخواتم”، عن تعاطفه مع الشعبين التركي والسوري.

My heart is with the people of Turkey and Syria. How truly devastating.

♥️ 🇹🇷 🇸🇾

— Elijah Wood (@elijahwood) February 7, 2023