تركيا.. تشققات وحفر هائلة بسبب الزلزال في غازي عنتاب (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حفرا عميقة نتجت عن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا فجر الاثنين الماضي.

وقال مستخدمون لمواقع التواصل إن عمق بعض الحفر وصل إلى نحو 40 مترا تحت الأرض.

تشققات مخيفة😨 تشققات أرضية شهدتها منطقة "غازي عنتاب" التركية وصلت إلى نحو 40 مترًا تحت الأرض، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الولايات الجنوبية التركية.#الجزيرة_مباشر #تركيا #هزة_أرضية #زلزال_ترکیا pic.twitter.com/7YCzlV2oqI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 9, 2023

كما أظهرت صور تضرر بعض الطرق في جنوب تركيا نتيجة للزلزال.

وأحدث الزلزال شقوقا واسعة في تلك الطرق، فيما ارتفعت أجزاء منها عن باقي الطريق.

ووقع زلزال الاثنين الماضي نتيجة تحرك الصفيحة التكتونية العربية باتجاه الشمال على عمق نحو 18 كيلومترا عند فالق شرق الأناضول.

وتسبب الزلزال في تدمير عشرات الآلاف من الأبنية في كل من تركيا وسوريا مما أسفر عن مصرع نحو 20 ألفا وإصابة أكثر من 70 ألفا.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال رغم مرور أكثر من 3 أيام على وقوعه.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة رغم مرور كل هذا الوقت.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال.