سياسة|تركيا

تركيا.. تشققات وحفر هائلة بسبب الزلزال في غازي عنتاب (فيديو)

زلزال تركيا طريق
تسبب الزلزال في حفر وشقوق عميقة (رويترز)
9/2/2023

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر حفرا عميقة نتجت عن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا فجر الاثنين الماضي.

وقال مستخدمون لمواقع التواصل إن عمق بعض الحفر وصل إلى نحو 40 مترا تحت الأرض.

كما أظهرت صور تضرر بعض الطرق في جنوب تركيا نتيجة للزلزال.

وأحدث الزلزال شقوقا واسعة في تلك الطرق، فيما ارتفعت أجزاء منها عن باقي الطريق.

زلزال تركيا طريق
(رويترز)
زلزال تركيا طريق
(رويترز)
زلزال تركيا طريق
(رويترز)

ووقع زلزال الاثنين الماضي نتيجة تحرك الصفيحة التكتونية العربية باتجاه الشمال على عمق نحو 18 كيلومترا عند فالق شرق الأناضول.

وتسبب الزلزال في تدمير عشرات الآلاف من الأبنية في كل من تركيا وسوريا مما أسفر عن مصرع نحو 20 ألفا وإصابة أكثر من 70 ألفا.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة الزلزال رغم مرور أكثر من 3 أيام على وقوعه.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة رغم مرور كل هذا الوقت.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال.

المصدر : الجزيرة مباشر