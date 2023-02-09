تركيا.. استخدام الطائرات الدفاعية في عمليات الإنقاذ بالمناطق المتضررة من الزلزال (فيديو)

نشرت وزارة البيئة والمناخ التركية، اليوم الخميس، صورا بالأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة لتقييم الأضرار في ولاية كهرمان مرعش، وهي إحدى 10 ولايات تركية ضربها الزلزال يوم الاثنين.

من ناحية أخرى قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إنه تم لأول مرة استخدام تقنية الطائرات الدفاعية التركية في عمليات الإنقاذ بالمناطق المتضررة من الزلزال.





وأشار إلى أنهم طبقوا التكنولوجيا التي يطوّرونها من أجل الاتصال المستمر في مناطق العمليات، لأول مرة في منطقة الكارثة.

وقال “تعمل الطائرة المسيّرة على إرسال لقطات سريعة وتوفر خدمة اتصالات الهاتف المحمول لمواطنينا في المنطقة مع المحطة الأساسية”.

"هل تشعرين بالبرد يا هازال!"

إنقاذ طفلة عمرها 5 سنوات بعد 72 من #الزلزال pic.twitter.com/Gygo8WVEH8 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 9, 2023

إيواء المتضررين

وفي هذا السياق، أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني التركي، اليوم الخميس، إنشاء 500 كرفان (منزل متحرك) بولاية غازي عنتاب لإيواء متضرري الزلزال.

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إجلاء 28 ألفا و44 شخصا من المناطق المنكوبة جراء الزلزال جنوبي تركيا، وقالت في بيان، اليوم الخميس، إنها أجلت 4 آلاف و607 أشخاص عبر الطرق البرية والسكك الحديدية، و23 ألفا و437 شخصا بالنقل الجوي.

#عاجل| الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يصدر أوامر للحكومة بتقديم دعم عاجل لتركيا وسوريا عقب الزلزال (رسمي) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 9, 2023

إتمام البحث في كليس

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الخميس، إتمام عملية البحث والإنقاذ في كليس، وهي إحدى الولايات العشر المتضررة من الزلزال.

وقالت في بيان إن فرقها أكملت مهمة البحث والإنقاذ في كليس، وتم نقل تلك الفرق إلى مناطق أخرى تستمر فيها جهود البحث والإنقاذ.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الإدارة التركية إتمام عملية البحث والإنقاذ بولاية شانلي أورفة، ونقلت فرقها إلى مناطق أخرى تحتاج إلى مزيد من البحث والإنقاذ.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء حالة الطوارئ مدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهاطاي، وكهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.