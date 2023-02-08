“نطلع أنا وأنت سوا”.. حوار بين متطوع وطفل أثناء إنقاذه شمالي سوريا (فيديو)

“نطلع أنا وأنت سوا”.. بهذه الكلمات حاول أحد متطوعي الدفاع المدني السوري طمأنة طفل خلال عملية إنقاذه من تحت أنقاض منزله المدمر شمالي سوريا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجزء من الحوار بين المنقذ والطفل، فيما كانت تجري عملية إنقاذه من تحت أنقاض المبنى في بلدة جنديرس السورية.

وسأل الطفل المنقذ بعد مضي بعض الوقت عما إذا كان يمكنه التحرك والخروج، لكن المنقذ طلب من الطفل الانتظار مؤكدا له أنهما سيخرجان معا من تحت الركام.

وبالفعل خرج المنقذ من الفجوة التي كان بها الطفل بعد أن نجح فريق الإنقاذ في إخراجه.

"نطلع أنا وأنت سوا".. حوار مؤثر بين متطوع وطفل أثناء إنقاذه من تحت أنقاض منزله المدمر في بلدة #جنديرس السورية بسبب #الزلزال#الجزيرة_مباشر #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/V7KEwZEtdX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 7, 2023

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، فجر الاثنين، إلى نحو ألفي قتيل و4 آلاف مصاب.

وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ثم تلا ذلك عشرات الهزات الارتدادية مما تسبب في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.