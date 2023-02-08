فلسطين تتبرع بالدم لضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا والأردن يرسل 5 طائرات

قال مسؤول فلسطيني، الأربعاء، إن فريق دعم يصل إلى تركيا وسوريا الخميس، لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وأضاف مدير الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، السفير عماد الزهيري، لوكالة الأناضول، أن الجهات الرسمية الفلسطينية على تواصل مع الجانبين التركي والسوري لترتيب عملية الدخول إلى البلدين.

وأفاد بأن الفريق مكوّن من 36 شخصًا، ويضمّ أطباء وعناصر دفاع مدني ومسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبحسب الزهيري من المنتظر أن يصل فريق مماثل إلى سوريا.

غزة تتبرع بالدم

وأطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، الأربعاء، حملة للتبرع بالدم في قطاع غزة، لصالح جرحى الزلزال في تركيا وسوريا.

ونظّمت الجمعية هذه الحملة للتضامن مع ضحايا الزلزال، في مقر مستشفى الأمل التابع لها بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، على أن تستمر يومين.

#PalestineRCS welcomes your donations to support its response operations to the Palestinian Refugees, affected by the devastating earthquake that hit Syria.

For Online donation, or bank transfers, Kindly follow this link:https://t.co/dh49JQ63py pic.twitter.com/3zlHWznJuh — PRCS (@PalestineRCS) February 8, 2023

وفي حديث لوكالة الأناضول، قال مدير عام المستشفى حيدر القدرة، إن هذه الحملة “لفتة إنسانية لتوضيح حجم التعاطف والتضامن مع كل من تركيا وسوريا، شعرنا بالألم لما أصاب الشعبين”.

وأضاف أن الحملة “مِن باب رد الجميل للبلدين اللذين يبديان تعاطفًا كبيرًا مع الشعب الفلسطيني وقضاياه في كافة المحافل والأروقة الدولية”.

5 طائرات من الأردن

ومن جهتها، بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأربعاء، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، بتسيير مساعدات إغاثية إلى سوريا وتركيا، للتخفيف عن المصابين وأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة بالبلدين.

وذكرت قناة “المملكة” الأردنية على موقعها الإلكتروني أن الأردن سيّر الثلاثاء والأربعاء 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا محملة بمعدات إنقاذ وخيام ومواد لوجستية وطبية ومساعدات إغاثية وغذائية ومنقذين أردنيين من فريق البحث والإنقاذ الدولي، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية.

طائرة إغاثة أردنية محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية لمتضرري الزلزال تصل #مطار_دمشق

الأردن سيّر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 5 طائرات إغاثية إلى سوريا وتركيا محملة بمعدات إنقاذ وخيام ومساعدات إغاثية وغذائية ومنقذين وأطباء#الأردن #سوريا #هنا_المملكة pic.twitter.com/Zp2BiRg5a8 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 8, 2023

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، سُيرت طائرة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية إلى مدينة اللاذقية السورية.

وأشارت القناة أن طائرة متجهة إلى سوريا تحمل على متنها 12 طنًا من المواد الغذائية واللوجستية والخيام والمواد الطبية، فيما تتجه طائرة أخرى إلى مطار أضنة في تركيا، وتحمل على متنها المواد الغذائية والطبية والخيام.

وستبدأ الهيئة بتسيير قوافل برية تباعًا خلال الأيام المقبلة إلى كافة المناطق المتضررة في سوريا.

وأضافت الهيئة أنه سيتم أيضًا إرسال طائرة ثانية إلى مناطق متضررة أخرى في سوريا، إلى جانب تسيير طائرة أخرى إلى تركيا محملة بالمساعدات الإغاثية والغذائية.