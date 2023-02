فلسطين تتبرع بالدم لضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا والأردن يرسل 5 طائرات

قال مسؤول فلسطيني، الأربعاء، إن فريق دعم يصل إلى تركيا وسوريا الخميس، لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وأضاف مدير الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، السفير عماد الزهيري، لوكالة الأناضول، أن الجهات الرسمية الفلسطينية على تواصل مع الجانبين التركي والسوري لترتيب عملية الدخول إلى البلدين.

وأفاد بأن الفريق مكوّن من 36 شخصًا، ويضمّ أطباء وعناصر دفاع مدني ومسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبحسب الزهيري من المنتظر أن يصل فريق مماثل إلى سوريا.

وأطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، الأربعاء، حملة للتبرع بالدم في قطاع غزة، لصالح جرحى الزلزال في تركيا وسوريا.

ونظّمت الجمعية هذه الحملة للتضامن مع ضحايا الزلزال، في مقر مستشفى الأمل التابع لها بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، على أن تستمر يومين.

#PalestineRCS welcomes your donations to support its response operations to the Palestinian Refugees, affected by the devastating earthquake that hit Syria.

For Online donation, or bank transfers, Kindly follow this link:https://t.co/dh49JQ63py pic.twitter.com/3zlHWznJuh

— PRCS (@PalestineRCS) February 8, 2023