زلزال تركيا وسوريا.. لحظة إنقاذ طفل كان نائما تحت الأنقاض (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة إنقاذ طفل تركي كان نائمًا تحت أنقاض منزله الذي دمره زلزال الاثنين.

وبدت آثار النوم واضحة على وجه الطفل بينما كان أفراد فريق الإنقاذ يخرجونه من تحت الركام.

وتساءل الطفل عما يحدث، ليجيبه أحد أفراد الفريق بأنه بطل.

كان غارقًا في نوم عميق.. لحظة إنقاذ طفل تركي🇹🇷 من تحت أنقاض منزله الذي دمره الزلزال#زلزال_سوريا_تركيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/FMdDFMSYa4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2023

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة زلزال الاثنين الماضي رغم قرب مرور نحو 3 أيام على وقوعه.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة رغم مرور كل هذا الوقت.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين الماضي.

ولقي نحو 12 ألفًا مصرعهم وأصيب نحو 60 ألفًا في البلدين إثر الزلزال الذي تسبب في دمار واسع.