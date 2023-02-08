سياسة|تركيا

زلزال تركيا وسوريا.. لحظة إنقاذ طفل كان نائما تحت الأنقاض (فيديو)

زلزال تركيا طفل نائم
كان الطفل نائما لحظة إنقاذه (تويتر)
8/2/2023-|آخر تحديث: 9/2/202312:13 AM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة إنقاذ طفل تركي كان نائمًا تحت أنقاض منزله الذي دمره زلزال الاثنين.

وبدت آثار النوم واضحة على وجه الطفل بينما كان أفراد فريق الإنقاذ يخرجونه من تحت الركام.

وتساءل الطفل عما يحدث، ليجيبه أحد أفراد الفريق بأنه بطل.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة زلزال الاثنين الماضي رغم قرب مرور نحو 3 أيام على وقوعه.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة وفي سوريا المجاورة رغم مرور كل هذا الوقت.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين الماضي.

ولقي نحو 12 ألفًا مصرعهم وأصيب نحو 60 ألفًا في البلدين إثر الزلزال الذي تسبب في دمار واسع.

المصدر : الجزيرة مباشر