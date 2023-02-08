حاولت حماية شقيقتها تحت الأنقاض.. طفلة عالقة تناشد المنقذ لإخراجها مقابل أن تفعل ما يطلبه منها (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوار بين أحد المنقذين في الدفاع المدني وطفلة تحت أنقاض أحد المباني التي دمرها الزلزال في مدينة حارم بريف إدلب.

وخلال المقطع، كانت الطفلة تضع ذراعها فوق رأس طفلة أخرى بجوارها، وقال مستخدمون لمواقع التواصل إنها شقيقتها.

واستنجدت الطفلة بالشخص الذي كان يتحدث، وطلبت منه أن يخرجهما من تحت الركام مقابل أن تعمل ما يطلبه منها قائلة “بس طلعني بعمل لك اللي بدك إياه”.

وحظي المقطع بتعاطف كبير بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

"طالعني يا عمو".. حوار مؤثر بين منقذ وطفلة عالقة تحت الأنقاض بمدينة حارم بريف #إدلب#الجزيرة_مباشر #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/JDW6TCCfip — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 7, 2023

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا إلى نحو ألفي قتيل و4 آلاف مصاب.

وضرب زلزال قوته 7.7 درجات، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية، مما تسبب في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وقالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن تدفق المساعدات المهمة التي تنقلها المنظمة من تركيا إلى شمال غربي سوريا قد توقف مؤقتًا بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق ومشكلات لوجستية أخرى مرتبطة بالزلزال.

وكانت تقديرات الأمم المتحدة -قبل الزلزال بساعات قليلة- تشير إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعتمدون على المساعدات القادمة عبر الحدود، وأغلبهم نازحون بسبب الحرب ويعيشون في مخيمات.