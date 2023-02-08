بدأ بمداعبة رجال الإنقاذ.. فرحة طفل سوري بعد إخراجه من تحت أنقاض منزله المدمر (فيديو)

في صورة مليئة بالبراءة رغم عظم كارثة الزلزال ومصابه، خرج طفل سوري بعد قضائه عشرات الساعات تحت الأنقاض والبسمة تعلو وجهه وبدأ بمداعبة من حوله.

وبدا الطفل في البداية متفاجئًا مما يجري، ثم بدأ يبتسم ويتفاعل ويداعب من حوله على وقع تهليلات رجال الإنقاذ وتكبيراتهم.

وكتب الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عبر صفحته الرسمية على تويتر “المعجزات تتكرر والتكبيرات تعانق السماء من جديد، لحظات يملؤها الفرح بإنقاذ الطفل كرم من بين أنقاض منزل مدمر في قرية “أرمناز” في ريف إدلب في اليوم الأول من الزلزال”.

بدأ بمداعبة أفراد الدفاع المدني.. شاهد فرحة طفل سوري بعد إخراجه من تحت أنقاض منزله المدمر في قرية أرمناز بريف إدلب#زلزال #هزة_أرضية #زلزال_سوريا pic.twitter.com/Sf2WEAD9Sc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2023

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات وهزات ارتدادية عنيفة، مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وبلغ إجمالي عدد ضحايا الزلزال 11859 قتيلًا، وأكثر من 59 ألف مصاب حتى اللحظة، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلزال التي أعلنها “مناطق منكوبة”.