بعد أكثر من 35 ساعة.. إنقاذ 3 أطفال أشقاء في الأتارب شمالي سوريا (فيديو)

قال الدفاع المدني السوري إنه نجح في إنقاذ 3 أطفال أشقاء بعد أكثر من 35 ساعة تحت أنقاض الأبنية التي دمرها الزلزال العنيف في مدينة الأتارب شمالي سوريا.

وأظهر فيديو الأطفال الثلاثة داخل ما بدا أنها سيارة إسعاف بصحبة أفراد من الدفاع المدني السوري.

وبدا الذهول على وجوه الأطفال الذين عرّفهم أحد أفراد الدفاع المدني بأنهم “سارة” و”عبدو” و”سديل”.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سورية أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي البلاد بلغ أكثر من ألفي قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب في عموم البلاد.

وضرب زلزال قوته 7.7 درجات، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية، مما تسبب في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وقالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن تدفق المساعدات المهمة التي تنقلها المنظمة من تركيا إلى شمال غربي سوريا قد توقف مؤقتًا بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق ومشكلات لوجستية أخرى مرتبطة بالزلزال.

وكانت تقديرات الأمم المتحدة -قبل الزلزال بساعات قليلة- تشير إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعتمدون على المساعدات القادمة عبر الحدود، وأغلبهم نازحون بسبب الحرب ويعيشون في مخيمات.