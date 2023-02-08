“أحسنت محمد”.. فريق إنقاذ تركي يشجع طفلا سوريا خلال انتشاله من تحت الأنقاض (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفريق إنقاذ تركي وهو يشجع طفلًا سوريًا تحت الأنقاض خلال عملية إنقاذه في هاطاي جنوبي تركيا.

وخلال المقطع، كان عناصر الفريق يحثون الطفل على شرب الماء من غطاء زجاجة، ويسألونه عما إذا كان يشعر بالجوع.

"أحسنت محمد".. فريق إنقاذ تركي يداعب طفلًا سوريًّا 🥹 مقطع فيديو لفريق إنقاذ تركي يشجع طفلًا سوريًّا على شرب الماء قبل إخراجه من تحت الركام في مدينة هطاي جنوبي #تركيا

#الجزيرة_مباشر #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/aKe8jXzM5E — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 8, 2023

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة زلزال الاثنين الماضي رغم مرور أكثر من 60 ساعة عليه.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة، وفي سوريا المجاورة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي.

ولقي نحو 12 ألفًا مصرعهم وأصيب نحو 60 ألف شخص في البلدين إثر الزلزال الذي تسبب في دمار واسع.