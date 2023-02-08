سياسة|تركيا

“أحسنت محمد”.. فريق إنقاذ تركي يشجع طفلا سوريا خلال انتشاله من تحت الأنقاض (فيديو)

زلزال تركي طفل سوري
حاول المنقذون تشجيع الطفل المحاصر تحت الأنقاض (إنستغرام)
8/2/2023

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفريق إنقاذ تركي وهو يشجع طفلًا سوريًا تحت الأنقاض خلال عملية إنقاذه في هاطاي جنوبي تركيا.

وخلال المقطع، كان عناصر الفريق يحثون الطفل على شرب الماء من غطاء زجاجة، ويسألونه عما إذا كان يشعر بالجوع.

وتتواصل جهود إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض المباني المدمرة نتيجة زلزال الاثنين الماضي رغم مرور أكثر من 60 ساعة عليه.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج أحياء من تحت الركام في ولايات تركية عدة، وفي سوريا المجاورة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 ولايات تضررت نتيجة للزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي.

ولقي نحو 12 ألفًا مصرعهم وأصيب نحو 60 ألف شخص في البلدين إثر الزلزال الذي تسبب في دمار واسع.

المصدر : الجزيرة مباشر