مياه البحر تغطي شوارع في مدن تركية بعد الزلزال (فيديو)

غمرت مياه البحر عددا من شوارع المدن التركية نتيجة للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد وشمال غربي سوريا فجر الاثنين، وأسفر عن مصرع وإصابة الآلاف في البلدين.

وأظهرت صور شوارع في مدينة إسكندرون بولاية هطاي وقد غطت المياه أجزاء منها، خاصة تلك القريبة من البحر، بعد أن تسبب الزلزال في ارتفاع مستوى مياه البحر.

وبدت إحدى البنايات وقد تأثرت بالزلزال الذي دمر الآلاف من المباني والمنشآت.





ولقي أكثر من 5 آلاف مصرعهم وأصيب الآلاف في جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا بعد أن ضرب زلزالان قويان المنطقة فجر الاثنين.

كما تسبب الزلزال في دمار واسع بالمنطقة التي ضربها، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في 10 ولايات متضررة من الزلزال.