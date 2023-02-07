مستشفى ميداني وفرق إنقاذ قطرية إلى تركيا وسوريا لمواجهة آثار الزلزال (فيديو)

قالت وزارة الخارجية القطرية إن التنسيق مع الجانب التركي بدأ منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا فجر الاثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن “الدعم المقدَّم من قطر سيكون بناءً على التطورات والأولويات على الأرض”.

وأضاف المتحدث أن أولى رحلات الجسر الجوي انطلقت مساء الاثنين.

وأوضح أن فريقًا يضم أكثر من 120 فردًا من مجموعة البحث والإنقاذ التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) باشر عمله في الميدان بالفعل.

وأضاف أن الفريق مجهَّز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ.

وأشار إلى أن الجسر الجوي يتضمن “ثلاثة مستشفيات ميدانية ومساعدات إغاثية وخيامًا ومستلزمات طبية ومواد غذائية، فضلًا عن شحن 12 سيارة على متن أربع طائرات، علاوة على تقديم دولة قطر 10 آلاف منزل متنقل للإسهام في تخفيف معاناة ضحايا الزلزال، ستُنقل تدريجيًّا إلى المناطق المتضررة في أقرب وقت”.

الدكتور ماجد محمد الأنصاري ، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية @majedalansari ، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية: وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد بإنشاء جسر جوي بين دولة قطر وتركيا، انطلقت أولى رحلاته مساء أمس. #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Pe7OYpUpXs — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 7, 2023

بدوره، أعلن الهلال الأحمر القطري أنه قام بتجهيز مخزونه الاحتياطي من المواد الإغاثية ليُنقل بشكل عاجل إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر.

وذكر الهلال الأحمر القطري، في بيان، أن الشحنة الإغاثية العاجلة تتكون من 35 طنًّا من المساعدات الضرورية المختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أنه تم “تفعيل غرفة عمليات الطوارئ، وإطلاق حملة إغاثية عاجلة لتوفير مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي”.

وأضاف أن الكوادر الميدانية للهلال الأحمر القطري في الشمال السوري بدأت “عملية توزيع الدفعة الأولى من المساعدات الإغاثية العاجلة، بإجمالي 4800 سلة غذائية لفائدة الأسر السورية النازحة الأكثر تضررًا من الزلزال”.

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتسيير جسر جوي من #قطر إلى #تركيا، قام @QRCS بتجهيز مخزونه الاحتياطي من المواد الإغاثية في الدوحة، ليتم نقله بشكل عاجل إلى المناطق المنكوبة بالتعاون مع القوات الجوية الأميرية القطرية وصندوق قطر للتنمية pic.twitter.com/1hHVfcgCmx — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) February 7, 2023

وأعلن صندوق قطر للتنمية أنه تم إرسال 100 طن من المساعدات العاجلة لضحايا زلزال تركيا وسوريا بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية.

وأضاف أن المساعدات تتضمن 500 خيمة إيواء ومستشفيات ميدانية لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

ووجّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الاثنين، بإنشاء جسر جوي بين قطر وتركيا للتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات عدة جنوبي تركيا.