لحظة حدوث زلزال أثناء عمليات البحث والإنقاذ في تركيا (فيديو)

وثق فيديو لحظة حدوث زلزال أثناء محاولة فرق البحث والإنقاذ إخراج العالقين من تحت الأنقاض في مدينة ملاطية التركية.

ويُظهر الفيديو أفراد البحث والإنقاذ فوق أنقاض أحد المباني التي انهارت نتيجة للزلزالين القويين اللذين ضربا جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا فجر الاثنين.

وبينما كان أفراد الإنقاذ يتحلقون حول إحدى النقاط، بدأت الأرض بالاهتزاز ليبدأ المنقذون في التكبير ومحاولة التشبث بمواقعهم وعدم الانزلاق إلى الأسفل.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الهزات الارتدادية لزلزال الاثنين بلغ 312 هزة.

وأضاف في تصريح أدلى به من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بالعاصمة أنقرة، أن هناك 3 هزات ارتدادية فاقت شدتها 6 درجات، و24 هزة تراوحت شدتها من 5 إلى 6 درجات.

وذكر نائب الرئيس التركي أن عدد الأبنية التي تهدمت حتى الآن بلغ نحو 6 آلاف.

وأوضح أن 24 ألفا و443 من فرق البحث والإنقاذ يعملون حاليا على انتشال من بقوا تحت الأنقاض في جميع المناطق التي تضررت، مشيرا إلى وصول أكثر من 3 آلاف من دول أخرى.

وأوضح أنه تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف من تحت الأنقاض حتى الآن.

بدوره، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إرسال 28 ألفا من أفراد الدرك والشرطة إلى المناطق المتضررة جنوبي البلاد.