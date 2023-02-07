“لا تخافي امسكي ايدي”.. الخوذ البيضاء توثق هلع طفلة سورية خلال انتشالها من تحت الأنقاض (فيديو)

أنقذ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) طفلة، ليل أمس الاثنين، من تحت الأنقاض ونقل عبر مقطع فيديو هذا المشهد المؤلم من مدينة عفرين.

وأظهر المقطع صراخ الطفلة الخائفة ليلًا تحت أنقاض المبنى الذي دمّره الزلزال، وأحد متطوعي فرق الخوذ البيضاء يحاول تهدئتها قائلًا: “لا تخافي يا عمو امسكي أيدي”.

وقال الدفاع المدني إنه تمكن من إنقاذ الطفلة وإخراجها.

كما أنقذت الفرق التطوعية في الدفاع بالمدينة أسرة كاملة علقت في الطابق الثالث من بناية دمّر الزلزال جدرانها.

وتمكنت الفرق الإنقاذية من الوصول إلى الأسرة المكونة من أم وأب وأطفال أحدهم رضيع.

ونقلت سيارة إسعاف الأسرة إلى المستشفى لعلاج إصابات خفيفة ظهرت فيها.

وتخطّى إجمالي عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا، 4400 حتى الآن، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.

وارتفع عدد الضحايا في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وطرطوس السورية إلى 1504 والمصابين إلى 3548.

وأعلنت السلطات التركية في أحدث حصيلة ارتفاع أعداد القتلى جرّاء الزلزال إلى 2921 شخصًا، والجرحى إلى 15834 وانهيار أكثر من 6 آلاف مبنى.