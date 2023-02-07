“سوريا تستغيث”.. ناشطون يدعون لمساعدة منكوبي الزلزال ويتداولون قصصا مؤلمة عن الكارثة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا وتغريدات عبر وسم دشنوه بعنوان (#سوريا_تستغيث) بعد زلزال الاثنين المدمّر الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وخلف أكثر من 5000 قتيل وأكثر من 21 ألف جريح على الأقل حتى الآن.

ونشر مستخدمو موقع تويتر صورًا مؤلمة لأطفال تحت الأنقاض ولمحاولات فرق الإنقاذ مساعدة المنكوبين في مختلف المدن السورية المتضررة.

وقد تخطّى إجمالي عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، 5000 حتى اللحظة في الدولتين، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.

وبينما تُواصل فِرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المهدمة، قال نائب الرئيس التركي إن إجمالي عدد قتلى الزلزال في تركيا بلغ 3419.

وقالت الحكومة السورية والخوذ البيضاء في شمال غرب البلاد الخاضع لسيطرة المعارضة إن عدد القتلى في سوريا يتجاوز 1500 قتيل.

السوريون يواجهون مصيرهم منفردين كما كانوا طوال 12 عاماً…الصورة لفرق #الخوذ_البيضاء ومدنيين خلال عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض في مدينة قرية بسنيا قرب #سلقين في ريف #إدلب في ظل عاصفة مطرية غزيرة.

#زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/G8CnDcvAR8 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 6, 2023

وانتقد عدد من الناشطين توجيه جلّ المساعدات الدولية إلى تركيا وإهمال المنكوبين في سوريا وهم في أشد الحاجة إليها، بسبب الحرب والفقر الذي تعيشه البلاد.

وأوقفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تدفق المساعدات المهمة التي تنقلها من تركيا إلى شمال غرب سوريا مؤقتا، وقالت إن السبب “الأضرار التي لحقت بالطرق ومشاكل لوجستية أخرى مرتبطة بالزلزال العنيف الذي ضرب البلدين الاثنين”.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه يتعين على جميع الأطراف الدولية، ومنها روسيا، الضغط على النظام السوري للسماح بالمساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال.

وكانت تقديرات الأمم المتحدة -قبل الزلزال بساعات قليلة- تشير إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا يعتمدون على المساعدات القادمة عبر الحدود، وأغلبهم نازحون بسبب الحرب ويعيشون في مخيمات.

ورصد ناشطون إرسال لبنان مساعدات وفرق إنقاذ إلى سوريا.

الجيش اللبناني سيرسل ١٥ عنصراً من فوج الهندسة إلى الجمهورية العربية السورية للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ.#سوريا_تستغيث

#لبنان #ارفعوا_العقوبات_عن_سوريا pic.twitter.com/KP0lMQXDgm — فاطمة فتوني | Fatima ftouni (@ftounifatima) February 7, 2023

ودعا الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، علي يوسف حجازي إلى المشاركة بشكل واسع في جمع ما يلزم من مساعدات لصالح الشعب السوري المنكوب.

وقال حجازي إنه تم التخلي عن سوريا، محددا المساعدات في الملابس والبطانيات وسلال الغذاء وحليب الأطفال.

في زمن التخلي عن #سوريا التي وقفت معنا في الشدائد ندعوكم لأوسع مشاركة في جمع ما يلزم من مساعدات عينية لصالح الشعب السوري المنكوب وقد حددته الجهات المعنية بالتالي:

فرشات_بطانيات_ألبسة وأحذية شتوية_حليب أطفال_سلل غذائية_حصائر_منظفات_حفاضات_مصابيح على الطاقة الشمسية

للتواصل:70331005 — علي يوسف حجازي (@Ali_YHijazi) February 6, 2023

ونشر حساب فريق ملهم التطوعي عددا من مقاطع الفيديو توثق شهادات أسر سورية متضررة من الزلزال المدمّر.

ورصد الفريق قصة موجعة لطفل صغير تظهر على وجهه جروح لقي أهله حتفهم في الزلزال ونُقل وحيدًا للمستشفى.

كنّا عم نوزّع أكل للناس والمتطوعين من الدفاع المدني والجرحى ..

شفنا هالطفل، قال الممرّض ماله حدا، ماتوا أهله وهو وحيد، عطيناه موزة … أكلها هيك … تعبان كتير … وعطشان كتير … #زلزال_تركيا_سوريا #earthquake

1/2 pic.twitter.com/aTxkwm1CNx — Molham Team | فريق ملهم التطوعي (@molhamteam) February 6, 2023

ودعا الصحفي إيلي أبو نجيم إلى الابتعاد عن الحسابات التي تُفرق بين “نظام ومعارضة”، وتابع “كونوا بشرا واحكوا عن بشر صاروا أشلاء تحت الدمار، احكوا عن بشر عم يفتشوا عن بقايا بعض بين الخراب، كونوا لو لمرّة واحدة بشرا”.

ما حدا بقى يحكي بنظام ومعارضة، كونوا بشر واحكوا عن بشر صاروا أشلاء تحت الدمار، احكوا عن بشر عم يفتشوا عن بقايا بعض بين الخراب، كونوا لو لمرّة واحدة بشر #سوريا_تستغيث — Elie Abou Najem (@elieabounajem) February 7, 2023

ونشر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت عبد الله الشايجي مقطع فيديو لرجل يلقن طفلا عالقا تحت الأنقاض الشهادتين، ووصفه بأنه “يفطر القلب”.

🚨#فيديو يفطر القلب رجل يلقن طفل الشهادتين عالق تحت الانقاض شمال #سورية

🚨آلاف مقاطع فيديو وصور مفجعة في إخراج المصابين والمتوفين من تحت الانقاض في شمال #سورية وجنوب #تركيا بعد #زلزال_تركيا_سوريا اليوم

اللهم لطفك بالمنكوبين والمستضعفين🤲🏻💔#سوريا_تستغيث#Turkey #Syria#Earthquake pic.twitter.com/nBWaW2zYFW — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) February 6, 2023

وقال الكاتب أحمد مازن إن “الصورة مؤلمة لا أحد ينظر إلى سوريا إلا قلة قليلة، كلنا متعاطفون ونريد مساعدة المتضررين في تركيا ولكن أيضًا عقولنا وقلوبنا مع إخواننا في سوريا فمصابهم جلل فعلًا وبإمكانيات تكاد تكون بدائية”.

صورة مؤلمة حقاً.. لا أحد ينظر إلى سوريا إلا قلة قليلة 💔

كلنا متعاطفين ونريد مساعدة المتضررين في تركيا ولكن أيضاً عقولنا وقلوبنا مع إخواننا في سوريا فمصابهم جلل فعلاً وبإمكانيات تكاد تكون بدائية.. #هزة_أرضية #Syria#earthquake #Siria#زلزال #سوريا_تستغيث#Turkey#أحمد_مازن pic.twitter.com/n7Eya9hiG6 — Ahmad Mazen (@AhmadMazen93) February 7, 2023

ونشرت الصحفية سلام الفيل صور أطفال تحت الأنقاض وكتبت عليها “لا يوجد ابتلاء ومصيبة أشد من فقد الابن أو الابنة، هو حزن لا ينقص أبدا ونار لا تنطفئ في القلب”.

وذكّرت بأن سوريا في أمس الحاجة إلى كل المساعدات الطبية والإنسانية اليوم.

لا يوجد ابتلاء ومصيبة أشد من فقد الإبن أو الإبنة هو حزن لا ينقص أبدا ونار لا تنطفئ في القلب ..رحمكم الله وألهم أهاليكم الصبر والسلوان والله يعافي المصابين ويكون معهم في هذه المحنة

سوريا بأمس الحاجة لكل المساعدات الطبية والإنسانية اليوم #سوريا_تستغيث #سوريا #زلزال pic.twitter.com/KKfxQvNtea — Salam Alfeel (@SalamAlFeelSky) February 6, 2023

ودعا دكتور التفسير وعلوم القرآن محمد الهجاري إلى الدعاء لسوريا وتركيا في تغريدة قال فيها “أكثروا من الدعاء والاستغفار والتسبيح والصدقة لإخواننا المنكوبين في تركيا وسوريا”.

أكثروا من الدعاء والاستغفار والتسبيح والصدقة …

ونشكر ماتقوم به قيادتنا السياسية ببلد الأنسانية المجبول على عون كل مكروب بإرسال اسطول من طائرات الإغاثة وفتح باب المساعدات لإخواننا المنكوبين في تركيا وسوريا .#زلزال #تركيا #سوريا_تستغيث — د.محمد الهجاري (@drmalmutiri) February 7, 2023

ونشرت المذيعة نسرين زواهرة مقطع فيديو لرجل سوري يستغيث من تحت الأنقاض وكتبت عليه “أهلنا في سوريا بحاجة لوقفة كل العالم أمام هذه الكارثة، وكل الحسابات الثانية لا تساوي شيئا أمام حياة الناس”.

اهلنا بسوريا بحاجة لوقفة كل العالم

امام هالكارثة كل الحسابات التانية ما بتسوى قدام حياة الناس ✋#زلزال #سوريا#سوريا_تستغيث pic.twitter.com/0nRzadhasp — Nisrine Zawahra (@nisrinezawahra_) February 6, 2023

ودعا الناشط السعودي تركي شلهوب إلى إغاثة أهل سوريا، مشددا على أن وضعهم صعب، في ظل غياب المؤسسات والإمكانيات للتعامل مع كارثة بهذا الحجم.

وأضاف “أغيثوهم فقد اجتمع عليهم الموت والبرد والجوع والتشرّد”.

اغيثوا اخوتنا في سوريا، وضعهم صعب جدًا، لا يوجد عندهم مؤسسات والإمكانيات للتعالم مع كارثة بهذا الحجم، أغيثوهم فقد اجتمع عليهم الموت والبرد والجوع والتشرّد. #سوريا_تستغيث — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 7, 2023

وحملت الصور التي تداولها المشاركون على الوسم قصصا إنسانية موجعة، وأظهرت إحداها رجلا عالقًا بين بنايتين مدمّرتين.

الإنسان عاجزا عن التعبير عما يختلج في صدره عن حزن وطنه ولا يعلم من أين يبدأ … كان الله في عونك سورية pic.twitter.com/L5E51m6WJ0 — محمد هويدي (@MohammedHawaidi) February 6, 2023

Syria children under the rubble 😔

Syria also needs help, not only Turkey

Please help Syria and turkey 💔#سوريا_تستغيث#earthquake#earthquakeinturkey #Lift_sanctions_against_Syria pic.twitter.com/20uv7gq7zf — Leen (@byunixobhh) February 7, 2023