بسبب الزلزال.. النيران تشتعل في ميناء إسكندرون التركي مرة أخرى (فيديو)

اشتعلت النيران في مئات من حاويات الشحن بميناء إسكندرون التركي، الثلاثاء، مطلقة أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في السماء، مما أدى إلى تعليق العمليات وأجبر شركات شحن على تحويل السفن إلى موانئ أخرى.

وكان حريق آخر قد اندلع في ميناء إسكندرون الدولي الواقع في ولاية هطاي جنوبي تركيا، في أعقاب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات، فجر الاثنين.

وأعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية، الاثنين، أن الميناء الواقع على ساحل البحر المتوسط قد تضرر بسبب الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا.

وأظهرت مقاطع التقطتها طائرات مسيّرة ألسنة اللهب وهي تتصاعد من مئات من الحاويات المكدسة على الرصيف.

وأعلنت شركة النقل البحري (إيه بي مولر ميرسك)، الثلاثاء -قبل الحريق- أن ميناء إسكندرون أصيب بأضرار هيكلية شديدة بسبب الزلزال وأن كل العمليات في الميناء متوقفة حتى إشعار آخر.

وذكرت الشركة في تقرير أنه لم يتضح بعد متى سيعود العمل إلى طبيعته في الميناء.

وأضافت “نظرًا للوضع في إسكندرون، سنحتاج إلى تغيير وجهة جميع الحجوزات المتجهة للميناء أو الموجودة بالفعل في المياه”.

وتابعت “نخطط حاليًّا لتحويل الحاويات إلى مراكز قريبة أو إبقائها في موانئ شحن مؤقتة ومن بينها ميناء مرسين (في تركيا) وبورسعيد (في مصر)”.