برصاصة في الوجه.. استشهاد فتى إثر اقتحام الاحتلال نابلس وحملة اعتقالات واسعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر ( 17 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال في نابلس شمالي الضفة الغربية، فيما شنت حملة اعتقالات واسعة في بلدة برقين.

وأوضحت الصحة في بيان مقتضب، أن الفتى الأشقر أصيب برصاصة في الوجه، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام نابلس فجرًا، واستشهد الفتى متأثرًا بإصابته.

وباستشهاد الفتى الأشقر ترتفع الحصيلة منذ بداية العام الجاري إلى 42 شهيدًا، بينهم تسعة أطفال، إضافة إلى سيدة مسنة.

حملة اعتقالات في برقين

وفي الضفة أيضًا، شنت قوات الاحتلال، فجرًا، حملة اعتقالات واسعة في بلدة برقين جنوب غرب جنين طالت 18 فلسطينيًا، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت عددًا كبيرًا من المواطنين، غالبيتهم أسرى محررون.

وأضافت المصادر أن قوات من جيش الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل بعد تفجير ابوابها والعبث بمحتوياتها والاعتداء على ساكنيها بالضرب وتوجيه الشتائم وإخضاعهم للتحقيق الميداني.

وأمس الاثنين، استشهد 5 مقاومين فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا بعد حصار دام أكثر من 10 أيام، واحتُجِزت جثامينهم.

واعتقلت قوات الاحتلال في الوقت ذاته 24 مواطنًا من الضفة، وجرفت أراضي شرق سلفيت وأخطرت بالاستيلاء على أخرى في بيت لحم، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، وأتلفت أبقارهم 80 دونمًا من المحاصيل البعلية بالأغوار.