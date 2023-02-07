الهلال الأحمر القطري: وفاة 3 أشخاص من فرق إنقاذنا في سوريا وتركيا

أعلن الهلال الأحمر القطري،الثلاثاء، عن وفاة 3 أشخاص من فرق إنقاذه خلال عملهم في الميدان بالشمال السوري وجنوب تركيا خلال زلزال فجر الاثنين المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 5000 شخص حتى الآن.

ونعت مؤسسة الهلال الأحمر القطري موظفيها الذين لقوا حتفهم عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وأفاد الحساب أن عددا من موظفي المؤسسة الإغاثية فقدوا عوائلهم جراء الزلزال المدمر.

فقد #الهلال_الأحمر_القطري في الشمال السوري وجنوب تركيا 3 من موظفيه العاملين بالميدان، كما فقد عدد من موظفيه عوائلهم جراء الزلزال المدمر. فإنا لله وإنا إليه راجعون#الهزه_الارضيه #زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/WUUDh8Syoz — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) February 7, 2023

وأعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، وقوف بلاده مع شعبي تركيا وسوريا وتقديم كافة الدعم اللازم للتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وتسبب في دمار هائل وخسائر في الأرواح بالآلاف.

وانطلقت أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته قطر لدعم تركيا وسوريا لمواجهة أضرار الزلزال، ويرافق أولى رحلات الجسر الجوي، فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيام ومستلزمات شتوية.

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتسيير جسر جوي من #قطر إلى #تركيا، قام @QRCS بتجهيز مخزونه الاحتياطي من المواد الإغاثية في الدوحة، ليتم نقله بشكل عاجل إلى المناطق المنكوبة بالتعاون مع القوات الجوية الأميرية القطرية وصندوق قطر للتنمية pic.twitter.com/1hHVfcgCmx — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) February 7, 2023

وقالت الخارجية القطرية إنه تم تقديم 10 آلاف منزل متنقل ضمن جهود الإغاثة المقدمة للمتضررين من كارثة الزلزال.

دولة قطر تقدم "10" آلاف منزل متنقل ضمن جهود إغاثة المتضررين من كارثة الزلزال في #سوريا و #تركيا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/zn5VZrWrHD — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 6, 2023

وقد تخطّى إجمالي عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، 5000 حتى اللحظة، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.

وبينما تُواصل فِرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المهدمة، قال نائب الرئيس التركي إن إجمالي عدد قتلى الزلزال في تركيا بلغ 3419.

وقالت الحكومة السورية والخوذ البيضاء في شمال غرب البلاد الخاضع لسيطرة المعارضة إن عدد القتلى في سوريا يتجاوز 1600 قتيل.

وقد رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولية، فيما أعلن الدفاع المدني السوري في مناطق المعارضة (الخوذ البيضاء)، الشمال السوري منطقة منكوبة.