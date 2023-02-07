سياسة|تركيا

الهلال الأحمر القطري: وفاة 3 أشخاص من فرق إنقاذنا في سوريا وتركيا

مشاهد من الدمار في مدينة هاتاي التركية (غيتي)
7/2/2023-|آخر تحديث: 7/2/202304:30 PM (مكة المكرمة)

أعلن الهلال الأحمر القطري،الثلاثاء، عن وفاة 3 أشخاص من فرق إنقاذه خلال عملهم في الميدان بالشمال السوري وجنوب تركيا خلال زلزال فجر الاثنين المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 5000 شخص حتى الآن.

ونعت مؤسسة الهلال الأحمر القطري موظفيها الذين لقوا حتفهم عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وأفاد الحساب أن عددا من موظفي المؤسسة الإغاثية فقدوا عوائلهم جراء الزلزال المدمر.

 

وأعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، وقوف بلاده مع شعبي تركيا وسوريا وتقديم كافة الدعم اللازم للتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين وتسبب في دمار هائل وخسائر في الأرواح بالآلاف.

وانطلقت أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته قطر لدعم تركيا وسوريا لمواجهة أضرار الزلزال، ويرافق أولى رحلات الجسر الجوي، فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيام ومستلزمات شتوية.

وقالت الخارجية القطرية إنه تم تقديم 10 آلاف منزل متنقل ضمن جهود الإغاثة المقدمة للمتضررين من كارثة الزلزال.

وقد تخطّى إجمالي عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب، فجر الاثنين، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، 5000 حتى اللحظة، وسط هزات ارتدادية تضرب المنطقة.

وبينما تُواصل فِرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت ركام الأبنية المهدمة، قال نائب الرئيس التركي إن إجمالي عدد قتلى الزلزال في تركيا بلغ 3419.

وقالت الحكومة السورية والخوذ البيضاء في شمال غرب البلاد الخاضع لسيطرة المعارضة إن عدد القتلى في سوريا يتجاوز 1600 قتيل.

وقد رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولية، فيما أعلن الدفاع المدني السوري في مناطق المعارضة (الخوذ البيضاء)، الشمال السوري منطقة منكوبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي