الأمم المتحدة: توقف إيصال المساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا

قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ماديفي سون سوون، إن تدفق المساعدات المهمة التي تنقلها المنظمة من تركيا إلى شمال غرب سوريا قد توقف مؤقتًا بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق ومشاكل لوجستية أخرى مرتبطة بالزلزال العنيف الذي ضرب البلدين أمس الاثنين.

وكانت تقديرات الأمم المتحدة -قبل الزلزال بساعات قليلة- تشير إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص في شمال غرب سوريا يعتمدون على المساعدات القادمة عبر الحدود، وأغلبهم نازحون بسبب الحرب ويعيشون في مخيمات.

وقال مسؤول كبير عن المساعدات في الأمم المتحدة إن هذه الاحتياجات زادت، موضحا أن المنظمة كانت ترسل مئات من الشاحنات إلى سوريا عبر تركيا كل شهر محملة بمواد غذائية وطبية ومساعدات أخرى مهمة.

وقالت المتحدثة لوكالة رويترز، إن “بعض الطرق معطل وبعضها لا يمكن الوصول إليه، هناك مشكلات لوجستية تحتاج إلى حل”، وأضافت “ليست لدينا صورة واضحة عن موعد استئنافها”.

ومع ارتفاع حصيلة مؤكدة لقتلى الزلزال في سوريا إلى أكثر من 1600، رجحت فرق إنقاذ على الخطوط الأمامية للحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما في البلاد أن مئات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض.

وذكرت سون سوون أن رجال الإغاثة يعانون أيضا من محدودية المياه والكهرباء وهم يبحثون عن زملائهم وأحبائهم.

ورجّح مسؤولو الإغاثة نفاد المساعدات الموجودة في شمال غرب سوريا بسرعة.

وقال كيرين بارنز مدير منظمة ميرسي كور في سوريا لرويترز “سمعنا أن النظام يتوفر على إمدادات تكفي من 3 إلى 5 أيام مقبلة غير أننا قلقون من أن هذه الإمدادات قد تنفد بسرعة”.

وتابع “سنحتاج إلى زيادة الموارد بشكل كبير لشمال غرب سوريا والتأكد من أن خطوط الإمداد متاحة أمامنا للاستجابة”.